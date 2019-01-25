與《Biohazard RE2》聯乘、官方暗示《PUBG Mobile》有喪屍模式？

早在2018年尾，《PUBG Mobile》已公布會與在本月正式推出的《Biohazard RE2》進行宣傳聯乘，但各位「食雞」Fans 等足兩個月，一般合作企劃會出現的限時任務／裝備都未有登場。

正當這合作計劃快被人遺忘之際，在日前 Capcom 進行的《Biohazard RE2》發售前網上直播之中，官方就重提是次聯乘，除了一些限時的任務獎勵之外，是次的合作更會為《PUBG Mobile》帶來「喪屍模式」？

目前在《PUBG Mobile》當中唯一與《Biohazard RE2》有關的任務，只會贈送遊戲內的金幣及銀碎片，兩者在日常遊戲中皆可獲得，與《BioHazard》並沒有直接關係

而在 Capcom 日前的官方直播中，官方就重新宣佈一次與《PUBG Mobile》的合作企劃，而且講明會在遊戲中提供《Biohazard》的主題服裝以及「全新的遊戲模式」，但具體資料仍然有待兩方面進行下一步的補充。

官方發放的新圖片，主題是附有血肉的三級頭盔，難道這就是「主題服裝」的其中一部份？

至於能與《Biohazard》扯上關係的遊戲模式，再怎麼想，都是喪屍模式了吧？這個模式其實早在《PUBG》電腦版本當中推出過，當時設定是 100 人的遊戲，不過當中就只有最多 4 人為「人類」，而其他 96 個玩家則會化身成喪屍，不能拿槍，只能靠埋身肉搏攻擊人類玩家。



對於每日「食雞」食到厭倦的玩家，如果真加入喪屍模式的話必然會讓遊戲變得更有新鮮感，但官方暫時仍未有確切消息指傳說中的新模式就是喪屍模式，故有興趣看看今次《Biohazard RE2》聯乘的朋友，就要留意《PUBG Mobile》在 2 月時的正式更新啦！

