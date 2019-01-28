【TpGS2019】《噬神者 3》角色手稿曝光　將推免費更新滿足玩家

趕在台北電玩展上市前夕推出的高速狩獵共鬥遊戲《噬神者 3》中文版，本次展中製作總監富澤裕介與製作人富山勇也一同來到來到台灣萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment Inc）參與舞台活動。

在舞台活動上，富山勇也以本作追加的新式神機進行本作技藝解放的展示，並在隨後帶來實機狩獵展示灰域種荒神「阿努比斯」，並親身示範了被荒神補食後的危險戰況，整個狩獵更在接近倒數時間時完成任務，千鈞一髮的表現獲得現場玩家喝采。

另一方面製作總監富澤裕介則帶來這次不便一同前來，擔任《噬神者 3》人物設計師小林的特製影片，小林雖然沒有辦法一同來台，但透過影片介紹給玩家早期相關的設定稿，並說明設定人物形象的背後概念。

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舞台活動結束前，製作人帶來開發團隊簽名版以及全球唯一的小林親繪女主角畫板，以有獎徵答活動以及猜拳活動送出給現場優勝玩家。

【《噬神者 3》製作總監富澤裕介與製作人富山勇也媒體專訪】

Ｑ：本作的子彈設定從以往的 op 消耗量改為 cost 設定的理由是？

富山：自訂子彈在 GE 系統是相當著名的，這次想做出全新變化給玩家體驗。關於由於這次 cost 制在日本也收到玩家相當多意見，會考慮改善更順暢的配置設定。

Q：本作為何取消了捕食荒神可獲得特殊彈的設定？

富山：過往都是捕食荒神，並從夥伴協同攻擊獲得特殊彈，本作則是改以「共享」的方式進行。

Q：灰域種荒神捕食玩家後的傷害變的相當強大，有感覺對剛加入本系列的玩家相當不友善？

富山：我們也收到玩家反應這樣的問題。此之，玩家也反應到故事進展很快，導致於換裝強度跟不上怪物的強度，這點我們也會進行修正。

富山勇也（gamebase）

Q：加入到三代了，有沒有為接納新手玩家的設定？

富澤：世界觀重新大幅改變，角色攻擊動作調整上，可能剛接觸的新手還比較上手。

Q：那相對於系列作玩家反應本作的有許多不適應的地方？

富澤：這一代時間軸或者總部的設定還是繼承舊作的的設定，這還是玩家喜愛的部分。再來是我們在三代有設定玩家驚喜的彩蛋，但是涉及劇透方面不方便透露。

富澤：其實我們在設計新舊玩家都有設計都能享受的內容。但主要是這次平台加入了 PS4/PC 高階主機向的開發，像日本是在 12 月發售，我們做出的調查是，新玩家大概有三成，舊有玩家有七成，從既有掌機玩家轉換到 PS4 主機上能有這樣的成績我們是相當滿意。

Q：接下來的大型更新會有以前的角色加入嗎？中文版的更新接下來是否與日本版同步？

富山：大型更新的部分還在銳意進行中，還沒有可以透露的部分。

富澤：我們趕在繁中版上市前更新一版與日本同步，雖然沒辦法同步上市，但未來會朝向全球同步更新，像剛剛發表大型更新加入會 100 種以上任務，之後會在二月會透過官方配信來公開。

富澤裕介（gamebase）

Q：提供免費更新，會有付費更新嗎？有沒有考慮特別的遊戲合作活動？

富澤：系列作過往沒有推出太多付費更新，目前我們會專注於透過免費更新來符合玩家的期望，才會推出付費更新。而合作活動目前還沒計畫，但希望透過免費更新提供。

Q：《噬神者 3》目前有推出 Nintendo Switch 版或者手機化移植版本？

富山：我們先穩定在 PS4 畫質、遊戲內容的穩定性，才會考慮其他平台。

Q：本開發使用了嶄新引擎Unreal 4引擎有甚麼心得？

富山：本次不僅替換了開發公司也採用了新引擎，但發現它特別強調特效呈現，這是我們得要在華麗的特效與遊戲的科幻感風格之間達成平衡。

富澤：本系列作追求真實的戰鬥感與動畫呈現的場面，最後呈現出來的成果，我自己覺得是有一百分。但其實在開發時我們都是以滿分的態度面對，不過我們的目標與玩家的期待會有落差。但我們之後會繼續達成玩家的期望。畢竟本系列也已經發展數年，我們也有收到從初代遊玩至今的玩家嚴苛意見，我們會保持初心來開發玩家要的體驗。

Q：最後請對《噬神者 3》繁中版正式上市發表一下感言。

富山：沒辦法同步發表相當可惜，但是我們終於迎來了中文版正式發售，很高興讓玩家體驗新作。我們相當重視玩家，希望上市後能跟玩家多交流讓遊戲更加進化。

富澤：我自己來說，五年前第一次發售《噬神者 2》繁體中文版，在那場台北地下街的活動中，我在還搞不懂情況的來到現場，但許多玩家的熱情讓我相當感動。也因此成為現在遊戲要推行全球化的契機之一，接下來我們也會繼續打造更棒的遊戲，受邀來台參加台北電玩展。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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