Fallout 76當贈品？為清貨無所不用其極！德國零售商賣硬碟送76

Fallout 76可能是遊戲史上最大災難，自推出以來新聞從不間斷；最近就有網民在Reddit上發表一則有趣貼文，指德國有零售商將所有產品和Fallout 76綑綁銷售。

網民「Holographic_Plus」在Reddit上發文，指有零售商在售賣硬碟時將Fallout 76綑綁發售：購買價3值79歐元（約港幣703元 / 89.6美元）的Segate 2TB PS4用外置硬碟，就送Fallout 76一隻。值得一提是這隻硬碟在美國Amazon賣89.86美元，德國這款綑綁版有game送之餘還要便宜一點。

索帶後面綁住的正是PS4版Fallout 76，正面硬碟包裝的label上也寫有Segate 2TB + Fallout 76字樣。

更有趣的是此貼一出引來不少留言，一位自稱在Saturn（德國連鎖電子產品零售商）工作的網民「Mordecay1986」留言說在該店購買任何Segate的硬碟以及Dualshock或其他遊戲控制器時都可「獲贈」Fallout 76，就算你不想要也會硬塞給你。

Mordecay1986補充解釋，指這是因為零售和批發之間的協力，像這樣將遊戲「送出去」會比退貨成本更低。

還有人留言說見過有人只是到店內借用洗手間，出來的時候就收到了一隻Fallout 76，只不知道是開玩笑還是真的。

Fallout 76的各樣出包新聞當時宅民黨也有為大家報導，雖然在「帆布袋變尼龍袋」事件後就沒積極跟進，但其實Fallout 76在那之後幾乎每星期以至每天都有新聞：彈game、斷線等問題一直未有解決，而最「大鑊」的是複製道具的Bug：幾乎所有道具都可以被複製，使得遊戲的經濟完全崩潰，大量玩家複製出數以千計本來難以取得的後期珍貴道具。種種問題使得已經有人開始認為Fallout 76已經無藥可救了。

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