黑膠盤 卡式機 木箱電視 Takara Tomy 昭和迷你家電玩具真係用得

【Takara Tomy 昭和迷你家電玩具】近年流行玩黑膠唱片和卡式錄音帶，加上阿爺時代有門有鎖的木箱電視機，竟可成為微縮尺寸玩具的題材！而且真的可以錄音、播歌、睇片，不是得個樣！

日本TAKARA TOMY公開一批名為「迷你家電 The 昭和 Series」（ミニチュア家電 ザ・昭和シリーズ）的小玩物，將3款經典日本70年代家電：黑膠盤 卡式機 木箱電視製成掌心大小的玩具，且內置錄音、播歌、播片功能，玩味十足非單賣情懷。

日本TAKARA TOMY公開一批名為「迷你家電 The 昭和 Series」（ミニチュア家電 ザ・昭和シリーズ）的小玩物，將3款經典日本70年代家電：黑膠盤 卡式機 木箱電視製成掌心大小的玩具，且內置錄音、播歌、播片功能，玩味十足非單賣情懷。

迷你唱盤 藍牙播歌更可「捽碟」

模擬1980年哥倫比亞唱片公司推出的經典作「MODEL-GP3」，但其實它是一個藍牙speaker，只要你將舊唱片放在唱盤，再用手推動唱針，此時唱盤真的會轉動，並開啟喇叭。你可以用相應的手機app播歌，音樂會加filter扮黑膠的沙聲，更可用33轉／45轉風格去播歌，以及用手在屏幕上「捽碟」。（4,980日圓）

迷你黑膠唱片型藍牙speaker（4,980日圓）

卡式機可錄音 AMFM啱channel

這款卡式機就沒有正式取得舊機版權，外型模擬一款叫三洋MR U4的舊卡式收音機。這小玩意首先有內置AM/FM收音機（但日本收音機香港用不到），另一用途更鬼馬，你將附送的迷你卡式帶放進去，就可以按鍵錄音，有趣是A/B面各可收錄5分鐘；2000後出世的朋友應該不知道，卡式帶分A/B面，播到一半要手動翻轉的。（5,480日圓）

昭和迷你收音卡式機型錄音機（5,480日圓）

木箱電視 插電話播片

這個玩具模仿舊式木箱電視，右邊有一排按鍵和轉盤，顯像管正下方更有道小趟門，以前的家庭，都會在不使時閉上電視面的木門，甚至可以上鎖防止小朋友偷看。而玩具其實是空心的，可以插入一部智能手機，配合相應的app，有5條片可供播放，而畫面可以用黑白、60年代彩色、80年代彩色、數碼電視4種不同年代的filter，有時還會加插雪花，此時如果你拍打電視機頂，畫面就會回復原狀，好懷舊！（3,980日圓）

昭和Smart Television（3,980日圓）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。