【恐怖慎入】美國手作人將Pokémon肢解再縫合　製古怪奇美拉精靈

Switch Game《Pokémon Let's Go》都出了幾個月，相信大家有打的話都打爆了。美國竟有人拿小精靈作「非人道實驗」，將牠們的身體打爆、肢解，化整為零然後縫製出隻隻「科學怪Mon」。該批令人不安的照片早前便於Twitter流傳。

殘暴又獵奇的科學怪精靈，是將陪伴大家長大的比卡超、小火龍、車厘龜、奇異種子和各屬性的伊貝等Pokémon毛公仔斬件然後像砌圖般重新拼湊。幾隻不同小精靈的殘肢縫合成一隻蓋美拉，猶如科學怪人。這隻恐佈的公仔照片近日於Twitter瘋傳。

網絡漫畫家Brandon Sheffield在Twitter分享蓋美拉Pokémon。（截圖）

其實這些可佈又可愛的科學怪Mon皆為美國猶他州手作人McInnis的作品，於其Etsy網店CaveZone上提供訂造服務。Mclnnis製作的蓋美拉小精靈，分為兩種「套餐」。你可以要求製作第一款的「Franken-mon」，McInnis會將起步小精靈（像大家熟悉的比卡超、車厘龜、小火龍和奇異種子）或隨機揀出的小精靈（以1至2代為主）「N合一」拼湊成蓋美拉怪物，那麼初哥精靈訓練員便不用再煩惱應揀哪隻來展開冒險了。

Franken-mon係將起步小精靈如大家熟悉的比卡超、車厘龜、小火龍和奇異種子或隨機揀出的1至2代小精靈拼湊成蓋美拉怪物，初哥精靈訓練員便不用揀哪隻來展開冒險。（CaveZone@Etsy）

又或者你可以選擇製作「Eeveelution Monsters」，這位獵奇手作人會將9種現有的伊貝進化體合而為一，還要隻隻砌法不同，獨一無二，夠晒變態。Franken-mon售價25美元（約港幣202元）一隻，Eeveelution Monsters則賣26美元（約港幣210元），運費都是14美元（約港幣113元）。自問重口味的朋友，想要便去馬吧。