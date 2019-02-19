【MHW 攻略．巫師3】Witcher 3 合作活動武器防具性能評測

【MHW / Monster Hunter World攻略】巫師合作誠意滿滿，相信大家都在古代鹿首精奮戰中，之前已為大家送上其攻略法，本文就介紹今次合作新增的武器防具。

頂級片手劍「狩魔獵人的銀劍+」 打得又睇得

相信大家在《MHW》巫師合作單人活動中已經嘗試過這把片手劍的威力吧！其實若以傷害期望值來說，狩魔獵人的銀劍+略低於配匠後有白斬的恐暴龍片手（但比其藍斬高）；但是一來銀劍龍屬較高，剋屬時可發揮更大威力，而且自帶長白斬又沒有負會心，不需要配匠更很容易配高會心甚至100%會心+達人藝（如騰龍4件）的無限白斬玩法，整體來說要比恐暴龍片手優勝，是現環境性能最頂尖的片手劍。

頂級片手劍「狩魔獵人的銀劍+」 打得又睇得

而最最最重要是外型夠煞食，雖然不會真的變成雙手持雙劍是有點可惜，但盾牌就變成巫師3中的防護罩（昆恩法印），可謂只此一家；所以就算古代鹿首精再難打都好，怎麼也要打夠料造一把出來。

傑洛特整套防具夠懶人 希里...我不懂用

傑洛特的防具就是大家在單人任務中所穿那一套，以體力和回復力為主，技能和洞數都算合格；如果是較遲開始加入MHW、珠子（裝飾品）還不齊的獵人，想辦法（例如在街場抱下大腿）弄一套出來作過渡之用也是不錯。如果是較齊裝的玩家，這套配上珠子後也很易達成攻4看破4弱特3超心3體力3體回3跑者3，作為雙劍的懶人裝也算是不錯，應該比屍套龍gamma還要強。

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而希里的整套防具技能十分有趣，全部都是提升迴避和生存能力的技能；這其實是遊戲Neta，因為巫師3的希里有著（不太安定的）時空穿梭和瞬間移動能力，劇情中希里也多次以這些能力渡過危機，來到MHW中變成迴避性能、迴避距離、體術等技能是十分貼切；設計很細心但不太實用就是了。

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外觀裝備齊齊整

就是巫師cosplay道具，外觀無可挑剔，染色也很自由，而且還有專用配音，唯一就是貴，每套需要古代鹿首精的稀有掉落「突變誘發劑」再加上5000調查點數，看來要勤力解獎金賺調查點數才行。

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