高達 GUNDAM THE ORIGIN 出新TV動畫　LUNA SEA 歌曲合作陸續有來

《機動戰士高達 GUNDAM》（機動戦士ガンダム）迎向40周年動作多多，香港剛上映的電影《GUNDAM NT》風評不錯，而高達迷最關心肯定是之後有否新作，官方近日就不負眾望公布新TV動畫將於4月開播，雖然只是《THE ORIGIN》的修整版，但就找來殿堂級樂隊LUNA SEA獻唱主題曲，也令人十分期待。

《機動戰士高達 GUNDAM THE ORIGIN》是由原作班底富野由悠季、矢立肇、安彥良和連同大河原邦男於2001年連載的漫畫，把元祖高達U.C.0079「一年戰爭」以更完美的故事再演繹一次，而且更深入描寫重心人物馬沙（シャア）如何成為自護軍王版「紅彗星」（赤い彗星），由他小時候講到同亞寶的高達大戰，當中解釋了他為何用紅色、為何戴眼罩、和娜娜及亞寶相遇等來龍去脈，是高達迷必讀的聖典。而於2015年至2018年《THE ORIGIN》改編成為6集的電影版，今次官方就把電影版再編成13集的TV動畫，鐵定4月29日於NHK電視台首播，之前沒看過的朋友要留意了。

《機動戰士高達 GUNDAM THE ORIGIN》把U.C.0079一年戰爭重新寫一次，而且主角為紅彗星馬沙。

為了隆重其事，《THE ORIGIN》動畫更邀得紅爆全球的LUNA SEA唱主題曲，目前首作歌名為《宇宙の詩 ～Higher and Higher～》。而LUNA SEA隊中結他手SUGIZO是出名的高達迷，他本人已獲邀為「GUNDAM 40周年計劃」做音樂總監，也會為《THE ORIGIN》片尾曲寫歌，SUGIZO表示歌曲將會透露「高達」的未來，對於能為高達作品配樂感到十分光榮，至於歌曲類型和會找哪位歌手合作，則暫未有消息。殿堂作品加上殿堂樂隊首次合作，而且雙方更不只有這次合作，粉絲們均期待萬分。

更多圖片點擊觀看：

+ 5 + 4 + 3