《侍魂 SAMURAI SHODOWN》入EVO 2019主項目　DOA 6太暴露被OUT？

《侍魂 SAMURAI SHODOWN》2 月 27 日剛推出第二彈預告的同時，全球著名的格鬥遊戲比賽：EVO 2019 便公布了今年的比賽項目。令一眾玩家驚訝的是，9 大主要賽事中，包括了復刻經典格鬥作《侍魂 SAMURAI SHODOWN》，更重要的是《侍魂 SAMURAI SHODOWN》仍未有明確的推出日期，看來《EVO 2019》對這遊戲的信心十足。

《EVO 2019》9大主要比賽項目

一年一度的格鬥遊戲大賽《EVO》，今年的《EVO 2019》將在8 月 2 日－8 月 4 日於拉斯維加斯舉行。官方公布的 9 大比賽項目包括：《Under Night In-Birth Exe:Late[st]》﹑《任天堂明星大亂鬥特別版》﹑《龍珠 Fighter Z》﹑《蒼翼默示錄Cross Tag Battle》﹑《鐵拳7》﹑《街霸V：Arcade版》﹑《劍魂6》﹑《真人快打11》，以及剛推出第二彈預告的《侍魂SAMURAI SHODOWN》。

《EVO 2019》入選賽事項目（官方圖片)

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《侍魂 SAMURAI SHODOWN》未出直入EVO惹爭議？

《侍魂 SAMURAI SHODOWN》距前作《侍魂 閃》足足 10 年，今次使用Unreal Engine 4 引擎，在最新的預告中已經可見霸王丸、娜可露露等主角的動作和系列作的有很大分別，而且加入了新角色，這隻遊戲就算是舊玩家也要一段時間才能拿回手感。而令玩家們爭論的主要地方在於，官方只公布遊戲將在初夏推出，但《EVO 2019》在 8 月上旬就開打，時間上令人感到困惑。即使《真人快打11》也仍沒可以遊玩，不過已公布了明確的時間於 4 月 23 日推出，因此玩家都把矛頭指向《侍魂 SAMURAI SHODOWN》。

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頂替《Dead or Alive 6》位置？

早前，《DOA 6》在《EVO Japan》的直播上合作推出一宣傳活動。不過直播期間，《DOA 6》的模特兒做出了打臀部和搖晃胸部等過火的行為，加上主持利用遊戲的定格功能，令遊戲人物的動作略帶色情的含意，令《EVO Japan》中斷是次直播。事後，Evo 主事人 Joey Cuellar 在 Twitter 表示：「《DOA 6》直播的內容不反映 EVO 和 FGC 的核心價值」。即使這貼文已經被刪除，但仍可見《DOA 6》和《EVO》間的確出事的一些矛盾，而這些前因後理是否就是《DOA 6》沒有入選《EVO 2019》，而《侍魂 SAMURAI SHODOWN》沒有推出日期就加入的原因呢？那就不得而知了。

點擊下圖了解中斷直播原因：