日本公布平成動畫歌大賞　重溫30年經典動畫金曲有冇你心水？

2019年是平成最後一年，各行各界都以自己方式來紀念一個時代的終結；Sony Music Entertainment就舉辦了一個「平成動畫歌曲大賞」（平成アニソン大賞），為過去30年的日本動畫歌曲作一個總結。

「平成動畫歌曲大賞」將平成30年分成1989~1999、2000~2009、2010~2019三個時代，每個年代均設作品賞、作詞賞、作曲賞、編曲賞、聲優歌曲賞、角色歌曲賞、Artist歌曲賞、企劃賞、特別賞等多個獎項；而得獎作品就由Sony Music Entertainment邀請的幾位動漫、音樂評論人以及資深業界人士組成之評審會選出。

評審委員會成員

如果以頒獎角度看無疑是「太公分豬肉」，但要記著是次活動雖然叫「大賞」但不是真正頒獎典禮，而更像是一個動漫歌曲歷史回顧和整理，所謂獎項其實不過是個名目；個人反而認為這樣仔細分開時間和類別，更能讓聽眾就能夠認識在不同時代中不同範疇出類拔萃的歌曲。看一次得獎名單，就像是一口氣重溫了日本過去30年動畫歌曲的歷史和變遷，真正溫故知新。

評審方式也不是以「好不好聽」作基準，主要都是以該曲的話題性、獨特性以及是否具象徵意義等。

完整得獎名單相當長（畢竟是30年累積下來的動畫歌曲啊），想查看（亦很建議一看）可到官方網頁或者維基百科。如果是像筆者般生於80後又或是90後也好，肯定會對歌曲產生很多共鳴。

筆者不算什麼動漫迷，不過也聽得一些動畫歌，以下就選一些個人較為感興趣的得獎作品寫一些註腳吧。

大獎由新世紀福音戰士（Eva）主題曲、高橋洋子主唱的《殘酷天使的行動綱領》（残酷な天使のテーゼ）所得是眾望所歸，這首歌在日本早已超出動漫範疇，在日本卡拉OK房點播率長期位列前芽以至佔首，說是「國歌」也不為過了。就像要選個日本動畫代表，很自然會想到Eva一樣；要選動畫歌代表，也很自然會想到Eva主題曲啦。

而另一首選《Agape》真的要讚評審會有眼光，這首是2003年「圓盤皇女」（円盤皇女ワるきゅーレ）動畫插曲，是一套不算社會現像級但也頗人氣（話題）的戀愛喜劇。該作除了配音陣容強勁（詳見維基），動畫主題曲和插曲均由已故神級音樂家「岡崎律子」操刀：Agape主唱「メロキュア」是岡崎律子和唱作歌手日向めぐみ的二人組合。Agape和《水果籃子》主題曲《For Fruit Basket》一樣是當年廣泛流傳的動畫歌曲，我也有點奇怪後者沒有上榜就是了。如果是較常上網聽音樂、看mad的網友，可能對這個《交響詩篇艾蕾卡7》mad片比歌曲本身還有印象吧：

像筆者這種老屁股最關心當然是90年代歌單，而筆者可以說這個歌單真是選得非常好，基本上涵括了那十年最經典最具代表性的作品，而且按照了每首作品的突出之處分到不同部門，例如將《勇者王誕生！》和星際牛仔主題曲《Tank!》放到作曲賞就已經看得我不停點頭大表同意。如果你碰巧是比較年輕又或不曾怎麼聽過這舊90年代動畫歌曲，很建議你按著這個得獎名單聽一次，保證你會發現新天地。

+ 7 + 6 + 5

為什麼如此推祟90年代動畫歌，其中當然有懷舊情意結，但更重要的原因是，現今動畫歌的印像總是和聲優歌手、毒、萌、電波等聯想在一起；但其實在90年代，「動畫歌」和「流行曲」又或一般「音樂」並沒有那麼明確的界線。那個年代也有聲優歌手和動畫歌手（而且大都實力超強），但也有很多動畫歌曲由當時日本天皇天后級的流行歌手或樂團演唱：例如《男兒當入樽》的片尾曲《直到世界的盡頭》（世界が終るまでは…）的主唱WANDS，當年在日本是紅透半邊天、有多張過百萬銷量單曲的天團。Turn A Gundam主題曲《Turn A Turn》主唱西城秀樹在當年是整個亞洲最有名的男歌手之一。這些動畫歌不單是動畫歌，也是當年日本的Greatest Hits，還有太多例子，但篇幅有限，就暫且不提了。

當然不是獨尊90年代、看不起之後的動畫音樂，相反要一讚這個歌單真是選得非常好。時代會變，而這個平成動畫歌大賞中三個年代的選曲都很能反映那個年代動畫歌曲（以至日本動畫界）的風格，可以說為是為過去30年的日本動畫歌作了一次非常好的整理和紀錄。不太熟悉動畫歌的朋友只要跟著這份名單聽，就不會錯到哪裡去。