【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略 戰鬥心得新手上路！

遊戲動漫
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【DMCV / Devil May Cry 5 / 惡魔獵人5 攻略】相信系列老玩家們已經玩得十分愉快，但今次始終是時隔10年的新作，相信有不少未曾接觸DMC系列的新玩家加入，現在就為不太玩動作遊戲的你奉上DMCV新手貼士吧。

無玩過DMC？去呢度做功課

團隊十分貼心，今次離上一集相隔10年，不單會有新玩家加入而且就算是老玩家怕也大都忘了劇情了，因此在遊戲中準備了「History of DMC」影片，讓玩家簡單了解系列背景。其實看不看對實際遊玩流程影響不大，不過可以更了解遊戲中各角色的背景和關係，玩起來更加投入。如果不想等到在遊戲中觀看，也可以在此看Capcom官方上載至youtube的影片：

各種Orb（魂石）用途

玩家在流程中會獲得各種魂石（Orb），各有不同用途。

紅魂石（Red Orb）

等於金錢，用來學習技能、購買尼祿Nero的機械臂等道具，以及Gameover時可付錢原地復活（續關）。由於今集需要為三個可用角色分別學習技能，對紅魂石的需求十分大，如何快速獲得紅魂石可參看以下攻略：

【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　簡單刷紅魂石1小時350萬以上
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藍魂石（Blue Orb）

增加體力上限，三角色共通（不用升3次）。可以在商店中購買到一定數量，其餘就要在各關卡及Secret Mission中收集，4個碎片可以合成一個完整的Blue Orb。

紫魂石（Purple Orb）

增加但丁和V的Devil Trigger（「爆氣」）計量表上限，可以在商店中購買到一定數量，其餘就要在各關卡及Secret Mission中收集，4個碎片可以合成一個完整的Purple Orb。

金魂石（Gold Orb）

當玩家力盡時可消費一個金魂石（或一定數量的紅魂石）原地滿血復活，打Boss時十分方便，但是太依賴也不好。主要入手方法為在地圖中拾取、每天登入遊戲或在其他玩家的Shared single play段落中獲得「Stylish」評價。

每日登入就可以得到Gold Orb。（由於Xbox設計不能將主機上的cap圖直接抄落USB手指，所以這裡為求方便直接用手機影mon，畫面質素敬請原諒。）

拎漏嘢唔使驚 隨時可以回帶打舊關

有時在關卡中探索時「驚鴻一瞥」見到遠處有道具，但可能因為已越過該地區不能返回（信我，會經常發生的），但不用太慌張，因為遊戲可以隨時重新遊玩所有已通關的關卡，之後有需要時隨時再進入該關卡拿取便可以了。

搵唔到路就撳實L3

雖然關卡設計大都已經十分「一本道」，但如果仍然對認路有問題，又或因為一輪戰鬥後認不清方向，只要按實L3發動「惡魔視覺」，即會將視角轉向前路位置。不過一般來說通常是反過來使用，知道前往下一版的路後，便可以去探索其他方向尋找有沒有隱藏道具或紅魂石等。

除了Boss戰不要復活

如果玩家不幸戰敗，可以使用紅魂石或金魂石「原地復活」，但是並不太建議玩家在第一周目就使用。主要是關卡Check point很多，加上就算戰死gameover也會保留玩家獲得的紅魂石，可以說gameover時除了由上一個check point起的一段路玩家要再打一次外，幾乎沒有任何損失，那倒不如將紅魂留來學技能、金orb留在更高難度才使用吧。

先不要想太多連招

老手當然會以打出帥氣連段為目標（也是DMC系列核心價值之一，就是要型要chok嘛）；但如果是動作遊戲生手，建議先不要想太多關於怎樣連段打combo，老老實實斬就不停三角、射就不停正方、要迴避就拚命R1+方向+X，一次只做一件事，會比較容易上手。尤其是學習蓄力射擊技能後請多加使用，因為蓄力射擊可以讓玩家在一定距離外牽制敵人，之後再用接近攻擊就會安全得多。雖然DMC是個操作上限很高的遊戲，但在較低難度下，其實一直不停按斬（三角）、再最低限度地迴避和射擊一下也通常能夠過關，不用太擔心「機都爆唔到」（當然要挑戰Dante must Die難度就是另一個世界了）。

還未熟習操作之前不用想太多連段，結結實實地一下一下、一隻一隻打就可以了。

最緊要呢樣！學識幾時Lock幾時唔Lock（R1）

DMC的操作系統和近年《尼爾》、《戰神》、《血源詛咒》等動作遊戲大作不太相同：大部份動作遊戲都是按一個鍵（一般是X或者O）就能閃避，而DMC則需要先鎖定敵人（R1）再按方向+X才能迴避，並不是一個十分「就手」的操作。很多時候比起閃避，直接甩Lock往左右跑或者二連跳是更有效的迴避手段。（所以也建議不要太遲解鎖二連跳技能）

例如尼祿本來按圓圈是發動機械臂，但若按實R1+圓圈就會射出鉤索；要靈活運用機械臂和鉤索就看你R1按和放得準不準了。

更重要是一些招式需要鎖定或解除鎖定才能使出，例如大部份劍招都需要鎖定，但尼祿的機械臂卻需要無鎖使用（鎖定就會變成鉤索）；加上按不按住R1也會令玩家移動方向產生變化，所以對於初接觸此遊戲的玩家來說，戰鬥中最重要是熟習什麼時候按、什麼時候放R1；一直按實或完全不按鎖定都會令戰鬥力大幅下降。最基本是輸出時就按實R1、走位時就放開，當然也視乎戰況而定。當你熟習了Lock和各武器的運用後便算是熟手了，可以嘗試挑戰各種極限操作連技等等。

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