《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》評測：兩頭不到岸的格鬥遊戲

遊戲動漫
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《EVO 2019》已經公布了 9 個正式比賽項目，而剛推出的《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》可惜未被選中，有不少玩家都認為是《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》在直播中尺度過火，所以令《EVO 2019》臨時剎車。但當筆者試玩完後，認為這未必是主因，其實本身的遊戲性都存在一定的問題。

先講遊戲的基本系統

《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》主要提供「故事」﹑「任務」和「線上／下對戰」。坦白說，格鬥遊戲的故事系統絕非遊戲的重點，因此角色的故事如何，對玩家來說都不太影響。不過《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》的故事線比其他的格鬥遊戲亂，就算真的有心去了解各個角色故事的玩家，也難以在故事模式中享受個別角色的線性故事。雜亂無章的故事系統，令人難以適從，而且角色故事都不太完整，對新手來說難以代入，最後都是看設定集算了。

不同要永的任務模式，比故事並引人入勝（《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》遊戲截圖）

「任務系統」

這個地方是值得讚許的（先不說服務碎片），玩家能在這接受不同的任務挑戰，每關都有各種要求，完全達成後才能拿到該任務的所有獎勵。在有條件的情況下完成對戰，本身已經有挑戰性。而且當玩家未能完成時，系統會提供專門的教學模式，新手能針對真的不會的技巧進行教學，節省不少時間。

「線上／下對戰」

筆者使用 Wifi 和非 Pro 機遊玩，線上對戰基本上沒有 Lag 的問題，但現在只提供線上 Rank 戰，沒有玩家自訂﹑交流的大廳（Lobby）。其實這是一個頗大的問題，格鬥遊戲非常重視玩家之間的交流，如果遊戲當開始時沒有大廳系統，就等於減少了緊扣玩家關係和交流的平台。筆白明白將來《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》必定會實裝大廳系統，不過到時仍有多少玩家留下來就是後話了。

+2

對戰系統有點不進則退

《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》使用了新的引擎製作，動作的流暢度和角色的外貌描繪都明顯有所提升，不過格鬥遊戲的核心卻在《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》中有所退步。雖然《生死格鬥 Dead or Alive 》系列一貫都是以拳腳的節奏連技為主，沒有《拳王》﹑《街霸》的誇張技能。不過《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》今次新加入的半自動的連擊技能「Fatal Rush」，在最後的一擊才加入近鏡和慢動作加強打擊感，比上一代的「必殺技」更加簡單，甚至普通，玩上手就變得太單調乏味。加上，這些只有一拳﹑一腳的「必殺技」，在近鏡畫面下更有不少物理問題。大部分角色的崩解爆擊畫面，都是拳頭未碰到敵人，就已經向後飛走，每一擊都好像「空氣拳」／用拳風傷人似的，打擊感存在一大問題。

非 DLC 服飾增加了，不過碎片解鎖要求苛刻（《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》遊戲截圖）

比手遊更可怕的刷碎片地獄

玩家在《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》能為每個角色記錄多個服飾組合，而多樣化的服飾一向是《生死格鬥 Dead or Alive》的特點，更多的客製內容是玩家樂見的事。可惜，今次沒有用某角色打完一次數關的故事就解鎖一套衣服的說法，玩家要在對戰中慢慢收集，或完成任務拿下碎片解鎖。這還不是問題所在，最令人失望的是碎片是隨機放在任一角色的其中一件衣服上，玩家不能針對個別角色或衣服進行解鎖。更離譜的是，當玩家完成任務，得到碎片後（假設400碎片），如隨機出的衣服是只要100碎片就能解鎖的話，多出的300碎片就是浪費掉。大家都知道換不同服飾格鬥是《生死格鬥 Dead or Alive》的重點之一，但現在要玩家白浪費時間去刷碎片，這有點說不過去。

最後說說乳搖

有人說乳搖不重要，《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》是格鬥遊戲不是賣弄性感，可是《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》最引人注意的新聞卻正是有沒有乳搖。筆者認為適當的性感是可以提升遊戲體驗的，《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》在這方面也做得很出色，不但會因應角色的身材﹑動作和衣服物料改變乳搖的幅度，更加入了衣服破壞效果，令性感的表現再上一個層次。《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》問題本身不是乳搖得多誇張，反而是宣傳期對色情放得太大，由一開始說想集中遊戲性不要乳搖，到後來重新加入，再到宣傳期的刻意放大，這就有點本末倒置。

很多人說格鬥遊戲一向都對新手不太友善，門檻太高，而《生死格鬥 6 Dead or Alive 6》正正是格鬥遊戲中非常照顧新手的遊戲，也能算是入門級格鬥遊戲，理應可以吸引新玩家加入。如果光榮（Team Ninja）能盡快作出更新，以及改善的話，也勉強能留下一些玩家，皆因這是時隔 7 年才推出的新作，粉絲們期望的應該不只如此。

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