《Apex Legends》首個新英雄 Octane 登場、第一賽季來臨！

EA 大熱「食雞」遊戲《Apex Legends》推出個多月，但一直都在「半試玩」的免費遊玩階段，由3月20日起，戰鬥才真正開始！？EA 方面剛剛宣佈，玩家們待望已久的《Apex Legends》第一賽季將會在3月20日上線，伴隨而來的，還有首個加入到遊戲中的新英雄 － Octane。

用血量換跑速的英雄 Octane

Octane 的傳聞已在網上流傳了一段時間，終正式登場，其技能亦符合先前我們所知。

根據官方設定，Octane 的雙腳乃機械義肢，主動技能名為「Adrenaline Junkie」，可以用自身血量換取移動速度，而被動技能「Stim」，則可以在 Octane 沒有受到傷害時逐漸回復血量。總而言之，就是以保命為先的哨兵／擾亂系英雄。

Octane 的大絕為 Launch Pad 彈跳板一個，可以讓玩家彈跳至高空，效果大概與散布於地圖各處的滑索熱氣球差不多。

第一賽季開鑼：是時候課金了？



由香港時間 3 月 20 日凌晨 1 時起，《Apex Legends》的第一賽季（Season One：Wild Frontier）就會開始，EA 亦會開放課金通行證 Battle Pass 讓玩家在遊戲內購買，售價為 950 Apex Coins，換言之不足 ＄80 港幣左右的價錢。

大家先不用擔心，《Apex Legends》的 Battle Pass 與 Royale Pass 一樣，即使不買也是可以繼續免費遊玩。



目前 1000 個Apex Coins 售價為 $80 港幣，當然，買得多自然有優惠

購買 Battle Pass 之後可以即時解鎖 Lifeline、Wraith 以及 Mirage 的專屬傳說皮膚

在賽季中可以透過任務方式獲得不同獎勵

只不過購買 Battle Pass 除了可以即時獲得人物皮膚之外，在賽季中可以透過任務方式提升等級、以獲得不同獎勵，如果覺得《Apex Legends》只得成為冠軍一個目標太單調的話，購入 Battle Pass 也未嘗不是一個選擇。