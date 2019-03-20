餓呢攞Turn！BANDAI《遊戲王》決鬥盤 收錄海馬對白仲識播歌發光

【BANDAI PROPLICA 《遊戲王》決鬥盤】近排香港幪面超人fans「豆腐」一條精彩變身片，傳到日本都被受激讚！繼Rider之後、都係時候由《遊戲王》迷發威了！

戴上這個BANDAI網上限定決鬥盤（Duel Disk ／ デュエルディスク），一邊扮海馬大叫「俺のターン！ ドロー！」一邊玩遊戲王卡，超型！

好在他們不是用麻雀決鬥，否則手上要放14隻牌都幾重。（漫畫截圖）

而主角武藤遊戲最強、最經典宿敵，就是海馬瀨人！他玩牌時最愛耍帥、加上狂氣的對白：「俺のターン！」「ドロー！」「藍眼白龍！」「爆裂疾風弾！！！中二得來超帥氣，曾經是coser出event的熱門cosplay角色！所以只要上yahoo拍賣、淘寶，不難找到fans自製的決鬥盤cosplay道具。而現在BANDAI推出的PROPLICA版本，就收錄《遊戲王》4首配樂及動畫版海馬瀨人40句對易，最厲害是決鬥盤上的格仔，放牌時會發光，體力計的數字真的可升可跌計體力！期待真的有人用來對戰！（2萬日圓／接受預訂、11月發送）

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