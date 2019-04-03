【奇洛李維斯回信】Splatoon機迷寫情信畀任天堂　老任會點覆佢？

日本小機迷因熱愛Swtich《Splatoon 2》（漆彈大作戰2），親手寫信給任天堂表白心情，竟收到任天堂官方意想不到的回覆！

日本京都老牌遊戲公司任天堂，雖然作品大賣合家歡風格，但亦有熱愛打官司的官僚風氣，一體兩面；近日有位只得幾歲大的小機迷，因為非常之喜歡《Splatoon》，決心寫封親筆信向任天堂表白心跡，信內文字歪到打風咁款，但內容就非常真摯，完完全全的讚美，沒有要求任何回報：

「我好喜歡Splatoon的ガチマッチ（Ranking戰），請努力製作遊戲！我也很喜歡Pokemon啊！」

事隔數週後，事主竟收到來自任天堂公司「本社客戶相談室」的來信！事主的爸爸將信件拍攝下來po上twitter，回想起小朋友的信件，有他親手畫的墨魚仔！未經任天堂同意就繪畫它們的作品，會否收律師信？

「我好喜歡Splatoon的ガチマッチ（Ranking戰），請努力製作遊戲！我也很喜歡Pokemon啊！」

打開一看，放心了！原來是一封加了很多《Splatoon》圖案、非常可愛的回信：

「多謝一直支持任天堂遊戲、多謝你的捧場。知道XX君如此熱愛《Splatoon 2》，真的很高興。得到你熱情的加油，我們會努力製作有趣的遊戲，此後也請繼續支持《Splatoon》和其他任天堂遊戲、多多指教。」

任天堂平常總給人算死草、打官司、高高在上的感覺，今次的窩心回覆，真的為任天堂加回不少分數。雖然我們以大人角度，回信最少夾張5000 coins 點卡才算「意外回覆」，但對一個字也未寫得好的小朋友而言，收到一家大公司如此有心思的回信，會成為一世難忘的童年回憶吧。

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