S.H. Figuarts 真骨彫 幪面超人OOO Tatoba form 8月現身

【SHF OOO】 S.H. Figuarts 真骨彫 幪面超人OOO將於8月發售，首款是最標準的 Tatoba form 鷹虎蝗模式，近日BANDAI在公式blog內公開大量相片，更講解了OOO獨有的頭／手／身 三段換裝玩法，跟足原作，也同時打開了一道通往無底深潭的大門，儲form都儲到窮。

換裝玩法確認

《幪面超人OOO》（2010年作品）屬新平成假面騎（平成仮面ライダー）第2作，6月推出OOO首款真骨彫SHF，當然會先揀Tatoba form 基本鷹獅蝗模式。OOO最吸引的是換裝玩法，頭部／雙手＋胸／腰＋雙腳 分為3組配件，可以自由組合各種形態（另外還有其他鳥系、恐龍系硬幣，合共有40多款造型），過去舊款SHF無法換件，各形態需逐一購買，但全新SHF真骨彫就可以完全分件換裝。

S.H. Figuarts 真骨彫製法) 幪面超人OOO TATOBA COMBO 6,000日圓

+ 2

來一張最有型的全身造型。

+ 6 + 5 + 4

如圖所示，身體分成3parts，從胸口的圓形位置上中下分開，可以換裝。

官網已經公開了綠色手部件，以及變成了蝗虫彈跳腳的配件，但未公開如何購買。

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