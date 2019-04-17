CAPCOM月光寶盒公布！Home Arcade收錄16款大作更有Online

CAPCOM早前才有消息指將會推出如「月光寶盒」的可直駁電視的街機大掣，官方終於正式公布「Home Arcade」系統，如早前傳聞所言，內置16款經典街機大作，而且更可以即駁電視即玩，最重要是有Wifi Online功能！

根據CAPCOM UK官方資料公布，今次Home Arcade是由第三方廠商KOCH MEDIA所製作，不過大掣用料不用擔心，因為將會使用三禾控杆及按鈕打造，絕對有街機操控感。Home Arcade收錄了16款經典大作，包括之前傳聞的幾款大作，如Alien vs Predator（異形大戰鐵血戰士）、Darkstalkers: The Night Warriors（魔域戰士）、Street Fighter II: Hyper Fighting及Giga Wing等等（下文有更詳細介紹）。

CAPCOM型的大掣，好看與否就真是見仁見智

CAPCOM Home Arcade細節（按下圖放大）

+ 3 + 2

大掣外型以「CAPCOM」的Logo設計打造，好睇與否就真是「見仁見智」，不過比一般「非授權」的月光寶盒更強的地方，便是可以Wifi連線上網，下載世界各地玩家的分數外，部份遊戲更對應網絡合作遊玩（詳情可能要等官方更多資料才知道）。最簡單的Plug n Play，一插micro usb取電及駁HDMI出大電視便可以即玩，的確是方便。

官方指大掣將會10月25日於歐洲多國、新西蘭、中東及俄羅斯推出（日本、美國者不在此列），而香港會否返貨呢？就要之後更多消息了。另外官方已在Amazon UK及Capcom UK官方店開設預訂專區，售價為229歐元（約$2100），感覺上有點貴，不過細心一想，一支單頭的「三禾」用料大掣都要近千元，現在兩支杆都只是收二千元，內藏更有多款經典遊戲，售價亦算合理。

16款收錄遊戲（按下圖放大解說）

+ 44 + 43 + 42

1944: The Loop Master Alien vs Predator（異形大戰鐵血戰士） Armored Warriors Capcom Sports Club Captain Commando Cyberbots: Fullmetal Madness Darkstalkers™: The Night Warriors（魔域戰士） Eco Fighters Final Fight Ghouls ‘n Ghosts（大魔界村） Giga Wing Street Fighter II: Hyper Fighting Mega Man: The Power Battle（Rockman格鬥） Progear Strider（出擊飛龍） Super Puzzle Fighter II Turbo

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