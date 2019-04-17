CAPCOM月光寶盒公布！Home Arcade收錄16款大作更有Online

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

CAPCOM早前才有消息指將會推出如「月光寶盒」的可直駁電視的街機大掣，官方終於正式公布「Home Arcade」系統，如早前傳聞所言，內置16款經典街機大作，而且更可以即駁電視即玩，最重要是有Wifi Online功能！

根據CAPCOM UK官方資料公布，今次Home Arcade是由第三方廠商KOCH MEDIA所製作，不過大掣用料不用擔心，因為將會使用三禾控杆及按鈕打造，絕對有街機操控感。Home Arcade收錄了16款經典大作，包括之前傳聞的幾款大作，如Alien vs Predator（異形大戰鐵血戰士）、Darkstalkers: The Night Warriors（魔域戰士）、Street Fighter II: Hyper Fighting及Giga Wing等等（下文有更詳細介紹）。

CAPCOM型的大掣，好看與否就真是見仁見智

CAPCOM Home Arcade細節（按下圖放大）

+3
+2

大掣外型以「CAPCOM」的Logo設計打造，好睇與否就真是「見仁見智」，不過比一般「非授權」的月光寶盒更強的地方，便是可以Wifi連線上網，下載世界各地玩家的分數外，部份遊戲更對應網絡合作遊玩（詳情可能要等官方更多資料才知道）。最簡單的Plug n Play，一插micro usb取電及駁HDMI出大電視便可以即玩，的確是方便。

官方指大掣將會10月25日於歐洲多國、新西蘭、中東及俄羅斯推出（日本、美國者不在此列），而香港會否返貨呢？就要之後更多消息了。另外官方已在Amazon UKCapcom UK官方店開設預訂專區，售價為229歐元（約$2100），感覺上有點貴，不過細心一想，一支單頭的「三禾」用料大掣都要近千元，現在兩支杆都只是收二千元，內藏更有多款經典遊戲，售價亦算合理。

16款收錄遊戲（按下圖放大解說）

+44
+43
+42

1944: The Loop Master

Alien vs Predator（異形大戰鐵血戰士）

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers™: The Night Warriors（魔域戰士）

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls ‘n Ghosts（大魔界村）

Giga Wing

Street Fighter II: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle（Rockman格鬥）

Progear

Strider（出擊飛龍）

Super Puzzle Fighter II Turbo

SONY PS5 公佈！行SSD支援8K有光線追蹤　規格強勁定價幾錢？
玩家舉辦《冒險聖歌》造型競賽遭大量《寵物小精靈》機甲入侵
《星際大戰 絕地 組織殞落》Respawn遊戲總監希望玩家正面迎敵
【黃心穎許志安】PS4新綠色手掣累馬國明趟著也中槍？
黃心穎許志安偷食全城 Fanpage、網民改圖一齊改圖抽水
巴黎聖母院重建救星？《刺客教條：大革命》可拯救世界遺產
電子雞再現江湖！LINE小品遊戲《拔古雞》一起度過休閒時光
黃心穎、許志安條片太爛？鴨記店員：新車Cam夜視基本裝備
IE安全漏洞洩資料　微軟停止更新只裝不用亦中招【Windows教學】
Capcom官方月光寶盒登場？街機掣直駁電視！或將收錄未移植過作品

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！ 

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。