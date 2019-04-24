史上十大最好賣遊戲！孖寶兄弟得第七 PUBG第五　第一名居然是

遊戲的發展由8﹑90年代至今，一直都沒有停下來。回想 GameBoy 30周年時，新的 3A 大作又接踵而來，問每一個玩家最愛的遊戲是什麼的話，大家給出的答案也不盡相同，最有力的數據，應該是遊戲的總銷量。IGN 媒體近日公開了史上 10 大最暢銷遊戲的數據，大家又是否每一隻都玩過呢？

第十位：《暗黑破壞神 3》（Diablo III) 銷量約 3 千萬

2012 年 5 月推出的《暗黑破壞神 3》，有前兩作的加持下，遊戲在預訂期已經大賣，雖然遊戲在推出初期，交易系統受到玩家詬病，但期後的多次更新終可拉回一點人氣。坦白說，筆者最愛的仍是《暗黑破壞神 2》，同樣因為 2 代太好玩，也不假思索就預訂了 3 代，當然成為失敗的玩家之一。以上的數據只計算至 2015 年的 PS4 和 Xbox One 版，上年推出的 Switch 版銷量沒有計算在內。即只在 3 年間就達到 3 千萬隻的銷量，應該是打寶遊戲中最強的存在。

（另外，其實《Skyrim》也達到 3 千萬銷量，不過考慮到《暗黑破壞神 3》在 Switch 和幾年間的銷量仍未計算，因此把它放在第十位，而不是《Skyrim》）

《Diablo III Reaper of souls》（網上圖片）

《孖寶兄弟》（網上圖片）

第七名：《孖寶兄弟》（Super Mario Bros） 銷量約 4 千萬

任天堂在 1985 年於紅白機上推出的首隻《孖寶兄弟》遊戲，成為了紅白機史上最賣座的作品，也成功建立起馬里奧的皇朝，一說到任天堂，定必會想起這個頭戴紅帽，身穿工人褲的角色。單計紅白機上的《孖寶兄弟》就有 4 千萬隻銷量，可想往後在Game Boy﹑NDS和 Switch 等主機上為任天堂來有的利潤有多驚人。除了遊戲本身外，由近藤浩治創作的遊戲聲樂也成為了經典，相信沒玩過的人也會聽過《孖寶兄弟》的音樂。

絕地求生（網上圖片）

第五位：《絕地求生》（Playerunknown's Battlegrounds／PUBG） 銷量約 5 千萬

2017 年叱吒一時的「食雞」遊戲，雖然不是大逃殺遊戲的始祖，但絕對是把「食雞」推上高峰的作品。短短一年時間，在 2018 年的 6 月就已經成功達到 5 千萬隻售量。雖然現在有明顯衰落的情況，但後起的《Apex Legend》同樣是「食雞」為藍本的遊戲，可見《PUBG》已經奠定了一個遊戲模式的基礎。

《GTA V》（網上圖片）

第三位：《GTA V》（Grand Theft Auto V） 銷量約 1 億

「十年磨一劍」的 Rockstar 開發的遊戲，《GTA V》橫誇 PS3 至 PS4 兩個世代，甚至是 PS5 主機的消息都已經出來了，《GTA V》仍然非常受歡迎，同時更新也沒有停下腳步。《GTA V》也成為第三隻進入 1 億大關的遊戲，而且截至 2018 年 4 月，這遊戲的收入已超過 60 億美玩，成為歷史上最賺錢的遊戲。正如剛才所說，PS5 或將在 2020 年推出，未知會否以《《GTA VI》作為首批遊戲吸引玩家呢，相信有不少人也非常期待。

《俄羅斯方塊》GameBoy版本（網上圖片）

第一名：《俄羅斯方塊》（Tetris） 銷量約 5 億

筆者看到《俄羅斯方塊》是史上銷量第一時，的確有點驚訝，但想深入一點就明白當中原委。《俄羅斯方塊》可能是最多平台上可以玩到的遊戲，甚至在繪圖計算機上也可以玩到。光是 2010 為止，手機平台上已出售超過 1 億套遊戲，也被美國的《電子遊戲月刊》在 2007 年列為「最偉大的 100 個遊戲」的第一位。《俄羅斯方塊》以最簡單的玩法，帶出極高上限的遊戲挑戰和操作，甚至挑戰最高分數也成為世界紀錄的項目，可想而知這個遊戲是多受喜愛挑戰難道的玩家歡迎。

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