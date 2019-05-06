Steam激好評！《Risk of Rain雨中冒險2》付費測試售出100萬套

喜愛類Rogue玩法設計的玩家想必都聽過《雨中冒險2（暫譯：Risk of Rain 2）》吧？該款遊獨立開發團隊Hopoo Games所打造的作品在3月29號推出付費測試後，不到一周便在Steam平台上獲得了壓倒性好評的評價，而隨着上架時間達一個多月後，該款遊戲也在近期達到了一個相當了不起的里程碑。

Hopoo Games在近期便宣布《雨中冒險2》於Steam平台的銷售量已突破1百萬套，他們表示前作花費了近5年的時間才達到這樣的成果，而本次的新作僅在付費測試階段推出一個月左右就達到了這樣的佳績，讓他們相當感謝玩家這段時間的熱情支持。

《雨中冒險 2》總銷售量已突破1百萬套。（Gamebase）

《雨中冒險2》當前雖處於付費測試階段，但開發團隊除了持續的修正遊戲本身的bug和遊戲平衡性問題外也在近期釋出了遊戲的未來規劃圖。遊戲預計會在2020年春季正式推出，而在此之前會分別於今年夏、秋以及冬季分別推出大型更新。

《雨中冒險2》未來更新規劃圖。（Gamebase）

開發團隊所規畫的更新都涵蓋了不少內容，而最近的更新將會是2019年6月，將會帶來新的挑戰頭目、武器、角色和地圖等要素。不過近期有獵出這類更新規畫圖的遊戲下場貌似都不是很好，是否真的能延續這波熱潮至明年春季還有待觀察。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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