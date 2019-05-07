神探Pikachu x Pokemon Go活動　期間限定團體戰外還有神秘亂入

首套精靈寶可夢／寵物小精靈（Pokemon）真人電影《POKÉMON 神探Pikachu》上映在即，長青手機遊戲《Pokemon Go》也舉行特別聯乘活動來宣傳新片。期間限定的活動內容，有全新頭像物件、特別團體戰和田野調查等等（詳見下文），可以話將部份電影世界觀搬入手遊中。

全球首套正式精靈寶可夢／寵物小精靈（Pokemon）真人電影《POKÉMON 神探Pikachu》後日上映。好多Pokemon迷都在期待着聽到能言善道的名偵探比卡超把口發出「死侍」Ryan Reynolds或「暴龍哥」鄭中基把聲。其實入場之前，擁躉們都可以玩《Pokemon Go》熱定身先，因為遊戲將於《POKÉMON 神探Pikachu》進行聯乘。

精靈寶可夢／寵物小精靈（Pokemon）首套真人電影《POKÉMON 神探Pikachu》即將上映，手遊《Pokemon Go》也舉行特別聯乘活動來宣傳新片。

《POKÉMON 神探Pikachu》跟《Pokemon Go》期間限定特別活動內容豐富，電影中出場的小精靈如奇異種子、波波球、傻鴨、長尾怪猴和布魯等的遇上機率會大大增加。玩家更有機會捉到粉紅色的閃亮長尾怪猴。

特別團體戰和田野研究都是重頭戲。玩家將能參加大型團體戰，挑戰部份電影中出場的精靈；也能參與電影情節啟發的田野研究。至於頭像方面都有新意思，玩家可修改其自定義之遊戲頭像，加入電影主題的單品如偵探帽、比卡超耳或《POKÉMON 神探Pikachu》Tee恤。

最後，相信是最可愛的Update：「比卡超攝影轟炸」，當玩家使用GO Snapshot時，可能會有戴着偵探帽的神探比卡超「亂入」照片，更可趁機用精靈球捕捉。

《POKÉMON 神探Pikachu》x《Pokemon Go》宣傳活動由即日起舉行至5月17日，為期10日。想捉神探比卡超就要把握機會了（如果牠真的有死侍或暴龍哥把聲就更忠實）。

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