State of Play其他重點內容 新限定主機、MediEvil重製、獨立遊戲

今次State of Play最搶眼當然是MHW Iceborne及FFVII Remake，但其實發布會其他內容也十分吸引，以下就為大家整理。

Days of Play限定版PS4主機

你可能會問PS5都即將公布了為什麼還要買PS4，但想深一層，就算新主機出了其實大部份人都不會馬上嘗鮮買新機，往往都會等一至兩年以至主機推出2.0版（如PS4 Pro / Slim）後才入手；這樣計算的話PS4其實還有三幾年壽命，現在買也不會遲。這部Days of Play限定版主機機身印有PS經典的三角圓圈交叉正方圖形，顏色則為鋼鐵灰（Steel Grey）。如果不單是顏色而是機殼真的以金屬製作的話，就會相當有收藏價值。這部限定版主機的詳情有待進一步公開（可能E3優先購買？）

MediEvil（骷髏戰士）重製版

1998年的初代PS動作遊戲的高清重製版；玩家扮演骷髏戰士Sir Daniel Fortesque，阻止遊戲反派邪惡的術師Zarok企圖征服王國的野心。可能是因為其萬聖節卡通風格，MediEvil在外國頗受歡迎和好評。重制版除了畫面提升外，還調整了鏡頭系統、全新旁白配音以及新增各種隱藏元素。遊戲將於今年10月25日推出。

+ 19 + 18 + 17

Away: The Survival Series 飛鼠模擬器

在整個State of Play發布會中，Away大概是最有特色和潛力的一款；玩家要扮演一隻飛鼠，在危機四伏的大自然之中打倒或躲開其他獵食者並尋找安全的地方。扮演一隻飛鼠讓玩家以非常罕見的超貼地視角來採索大自然叢林，而一些普通不過的生物如蠍子、蜘蛛都變得極端有壓迫感。從影片所見除了探索外還有和不同動物/昆蟲的動作戰鬥部份，也許會是個遠比想像中有趣的好遊戲。

+ 16 + 15 + 14

Riverbond Indie名作大共鬥

Riverbond是一款卡通像素風格、合作的地城探險、砍劈與射擊（shoot and slash）遊戲。除了MineCraft一般的3D畫面（不過材質是現代的，看起來十分舒服）外，最大特色是找來了多款知名獨立遊戲合作，可以實現「獨立遊戲版」的全明星共鬥，像是《Shovel Knight》、《Bastion》、《危險時空的戀人們》等，有玩開獨立遊戲的朋友都會認得。遊戲預定於今天夏季推出。