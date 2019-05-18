【瘟疫傳說：無罪攻略】第4至6章．植物標本、禮物、奇珍收集

瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）；以下為大家整理遊戲第四至第六章的收集（中英對照）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹按章節整理會容易得多。

瘟疫傳說：無罪​效率收集方法

瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。

雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可。

第四章：The Apprentice 學徒

Curiosities奇珍7：Hermetic Vessel 密封容器

關卡開始不久後在岸邊一個樹樁上。

Gifts禮物4：Diary of an Alchemist 鍊金術士日記

就在Hugo很屁孩地自己一個跑開了和你玩捉迷藏的灌木林中，往右邊走到盡到的岸邊，在一隻小艇上面。

Herbarium植物標本2：Aquilegia 耬斗菜

在醫生Laurentius屋子後方的樹下，繞一圈就會見到。

Curiosities奇珍8：V.I.T.R.I.O.L 硫酸

Laurentius屋子頂樓，Laurentius所在房間旁邊房間桌子上。

第五章：The Ravens' Spoils 烏鴉的戰利品

Herbarium植物標本3：Gladiolus 劍蘭

關卡開始不久後來到一個分叉路（Hugo會興奮地往右跑），不用理Hugo轉左上斜坡，回頭走到盡頭。（Hugo會跑回來摘花給Amicia）

+ 2

Curiosities奇珍9：Sickle 小麥鏈枷

來到第一架火盆手推車時，望向左邊斜坡上方有一個士兵，爆頭殺掉士兵然後將手推車推過去，收集品就在士兵旁邊的寶箱。

+ 2

Curiosities奇珍10：Oliphant 象牙號角

推完第一架火盆車不久後來到一個地方要用彈弓打下屍體吸引老鼠；打下兩條屍體引走老鼠後轉左盡頭處。注意爬進攻城車裡面後就不能回頭，錯過了的話就要從頭再打了。

Gifts禮物5：Ballastella 巴拉斯特拉（雅各之眼）

關卡尾段有一處要Lucas操作搖擺的火盆以通過；稍為往左望可以見到一個熄了的營火。先用火石點燃營火，然後搖擺火盆走走過對面叫Hugo拿樹枝，後點火轉右穿過大群老鼠前往營火，收集品就在營火旁邊。

+ 3 + 2

第六章：Damaged Goods 破損之物

Gifts禮物6：Knucklebones 羊膝節骨

第二次叫Arthur引開敵人注意力後，來到一個滿地都是玻璃瓶的帳幕；在這個帳幕轉左外面有張桌子，收集品就在桌上。注意帳幕外敵人巡邏，要看準時機出去撿。

Curiosities奇珍11：Pound Sterling 磅銀

在飯堂（很多士兵喝醉趴在桌上的帳篷）右側的房間內；在進入帳篷前直接靠右邊牆邊走過去即可。

Curiosities奇珍12：Declaration of War 戰書

救出Hugo後，左方有個有幾隻馬的馬房（有個弓箭手在裡面射靶），進去後轉右，就在右方白色帳幕裡的一張椅子上。這裡很難完美潛行不被發現，直接殺掉敵人比較省事。