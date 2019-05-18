獨立遊戲PlayDog PlayTag 狗拖人散步？搞笑柴犬發射主人破壞小鎮

每年5月13日是愛狗日，是由國際愛狗團體「日本愛狗協會」於1994年制定，其因由是紀念1946年同日該協會前身「日本警犬協會」的成立。愛狗人士在這個自豪節日，都會於Twitter或其他社交網上分享愛犬相同片供諸同好。今年愛狗日，卻有一款柴犬散步模擬遊戲《PlayDog PlayTag》橫空出世，超瘋狂的內容或許反映某些飼主對狗狗又愛又恨的矛盾心情？

可能是史上最癲喪的模擬散步遊戲《PlayDog PlayTag》於今年愛狗日公開官方Twitter，也發佈了遊戲開發中超瘋狂又搞笑的畫面影片。

這隻由Neuron Age旗下獨立遊戲商ProjectPegasus開發的遊戲，表面上是玩家扮演狗主，牽着柴犬出外散步，平常不過；但實則上玩家扮演的真正角色是那隻柴犬，透過繩索拉着主人「散步」（應該是通街拖行比較準確吧）。

遛狗變遛主人。遊戲畫面片段中可見，「暴走」柴犬途中可把似乎已不醒人事（定死咗？）的飼主猛力掉出去，威力媲美火箭炮，大肆破壞城市中的建築物和車輛，暴力得來好減壓、又治癒。遊戲畫面公開後，充滿「魔性」的動作和玩法吸引大量網民狂Like瘋傳。

點擊放大看詳細：

+ 3 + 2

更抵死、過癮之處是，柴犬可以「蓄氣」後再將主人掟出去，增加破壞威力。

不少網民看到Dank到極點的遊戲影片後，都驚嘆：「神作預感！」、「好在丟出去的是人不是狗（笑）」、「咦？不是飼主帶狗出外悠閒散步的遊戲嗎？」；更有人問「哪個是主人？」 、「停！停止！主人已經死了......」、「這應該成為一項電子競技運動」、「這就是我在遛狗時的感覺」看來不少狗主領教過寵物野性難馴的一面，都感同身受啊！

《PlayDog PlayTag》真正主角暴走柴柴Mod：

たくさんの🔃と❤️ありがとうございます！犬も喜んでいます🐕

Thank you for the many 🔃＆❤️! #PlayDog_PlayTag pic.twitter.com/x9T6OkymAI — ProjectPegasus🐕 (@PRpegasus) 2019年5月15日

《PlayDog PlayTag》從簡單、呈直度的遊戲介面來看，很可能是在iOS和Android平台上架的手機遊戲，預定會於6月1日至2日出席日本京都獨立遊戲大會「Bit Summit 7 Spirits」，遊戲內容和細節應該明朗，期待後續更完整的官方情報。有興趣的朋友或可關注ProjectPegasus官方Twitter等待更多內容發佈。

《PlayDog PlayTag》開發中瘋狂遊戲畫面正片即睇：