E3 2019：《聖劍傳說3》完全重製！經典3p ARPG名作2020年再臨

1995年於超任推出的《聖劍傳說3》，經過25年之後決定完全重製，2020年於Switch、PS4及PC Steam上再度登場。

想當年Square（Square及Enix未合併的前身）於超任上推出的《聖劍傳說3》，可以在六位不同能力的勇者們中選擇三位冒險出戰，最多三位玩家一起合作打任務，絕對是3P動作ARPG名作。今次的故事的世界，再次被黑暗所籠罩著，8個災難化身的神獸，原本被「瑪那之劍」打倒及封印多年，但近來神獸們又卻被解放了，大地上「瑪那之力」急速消失，「瑪那之樹」逐漸枯萎，世界再次陷入危機之中。

重新製作的《聖劍傳說3》，同樣可以在六位不同角色中，隨時轉換冒險。（Square-Enix）

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重新製作的《聖劍傳說3》，由日本人氣動畫師「結城信輝」擔任插圖，玩家同樣可以由六位不同性格（特性）組隊於故事中冒險。不過，官方暫時公布的資料顯示，遊戲只對應1人玩，亦即是代表，單機玩家並不可以3人一起各自各操作不同角色一起冒險，有點可惜。不過會否對應無線連結與朋友隔空合作冒險呢？暫時未有任何消息，希望可以加入線上合作冒險模式吧。

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暫時《聖劍傳說3》重製版公布於2020年初任天堂Switch、PS4以及PC Steam上登場，各位聖劍fans期待後續更多消息公布。