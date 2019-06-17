【E3 2019現場試玩報告】Borderlands 3 無主之地3：感覺返晒嚟！

【E3 2019現場試玩報告】今屆E3重點之一Borderlands 3無主之地3，宅民黨也有幸參加試玩環節，以下為大家報告。

擔心續作會不會越做越爛的玩家目前可以放心；就筆者在試玩版的體驗，可以說Borderlands 3將前作所有優點都有完美保留下來：招牌的高對比畫風、紮實的射擊手感、充滿龐克味的武器、角色和地圖設計、以及（個人覺得最重要的）充滿黑色幽默和狂氣的劇情及對話。

故事承接上一集結局，玩家打倒古代戰士和Handsome Jack之後，發現原來宇宙中還有很多個Vault；而同時又有一班自稱「Children of the Vault」的恐怖份子出現，意圖取得Vault的寶藏和力量，Lilith帶領的反抗軍當然要搶在這些壞人之前確保各個Vault。也因此今集的舞台比之前更廣闊；除了上代的舞台Pandora之外更可以到不同星球冒險（找Vault）。目前已知至少有3個星球，不排除還有更多未公開的星球。

官方說Lilith現在是Crimson Raiders的指揮官，但還沒有交代Roland發生了什麼事。

來到Borderlands 3其中一個最大改動是角色主動技能增加到三個（沒記錯的話在Borderlands 2中每個角色都只有一種主動技能），可因應不同隊友組合選用最適合的技能，也可以在遊戲中隨時切換。目前已經公開了4個可用角色，不過試玩版可以用的只有三個（而且只能三選一玩一次），筆者參加了兩場試玩，只玩到Amara和Moze。

本來也想試帥帥的特工大叔，看來要等到遊戲正式推出了。

Amara是Borderlands 3系列第4位Siren，超能力主要為「百式觀音」般的能量手臂。主動技能分別有從地下伸出能量手臂抓住敵人控場、及將能量手臂當成飛行道具射出攻擊；不過最好玩過是有一招跳起然後「Superhero Landing」超級英雄落地一拳槌往地面，非常霸氣。

另一角色Moze則是槍手兼機械人駕駛員，主動技能是召喚並駕駛機甲；其他角色有三種主動技能，來到Moze時則變成機甲的三種武器機槍、軌道槍和榴彈發射器，玩家可以選左右手各一（可以重覆）。可能因為未提升後續技能的關係，機械人的武裝感覺不是特別強力；不過隨著等級提升學習技能後可以得到更多機甲武裝，相信會比初始武器強得多。另外坐上機械人後角色可以回復護盾和HP，可將機械人留到自己被破盾時才使用順便回復。

另外2K Games已預告了很多系列既有角色、包括來自衍生遊戲《Tales from the Borderlands》的人物都會再次登場；相信可以在今集中見到很多熟悉的面孔了。社交系統方面也迎來不少改進，在主界面邀請線上好友加入遊戲變得更簡單；另外玩家可以在遊戲的商店（自動販賣機）中找到其他玩家賣掉的武器；也可以將任務武器或裝備送給朋友，方便朋友間交換彼此需要的武器道具。另外也新增了Universal Skin，獲得之後可以應用在任何品牌、任何種類的槍枝上。

上一集相當受歡迎的角色「Tiny Tina」將會再次登場。

總結：穩打穩紮的正統續作

Borderlands 3無主之地3基本上完全保留了上一集Borderlands 2令人喜歡的成份；在此之上增加大量新內容（可以去其他星球就已經令人很期待了）及quality of life改進；如果你喜歡Borderlands 2，你也一定會喜歡Borderlands 3。遊戲將於今年9月13日上市，如果不想硬食Epic獨佔，就一起來玩PS4 / Xbox版吧！