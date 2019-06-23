不滿《Pokemon 劍／盾》減精靈數 玩家惡搞毛辮羊混種小精靈

The Pokémon Company 宣布《寶可夢 劍．盾》將在 2019 年 11 月 15 日於全球 Nintendo Switch 平台推出後，想必是讓不少玩家興奮不已，但其後續的相關資訊曝光後，也引起了不少玩家的不滿，那就是《劍．盾》將不會網羅過去系列所有登場寶可夢的決定，一度引起了兩派玩家的爭論。

許多網友們紛紛進行建模挑戰，嘗試展示建模繪圖並沒有多數人所想像的那麼簡單。（Twitter@yamaviolence）

經歷了一系列的 5 分鐘建模繪圖挑戰後，不滿《劍．盾》不會加入部分過去系列登場寶可夢的玩家抗議聲量也較於和緩，不過憤怒的玩家平息了下來後，接著反而是喜愛惡搞的人崛起，採用了另一種較為趣味的形式來表達他們希望過往系列寶可夢也能加入《劍．盾》。

部分玩家便已變裝混進《劍．盾》的主題發起創作，以確定會在該作登場的「毛辮羊」作為主題，再用各種令人噴飯的方式將自身喜愛的寶可夢進行變裝改造，藉此來混進《劍．盾》的世界內，雖然只是惡搞，但也引起了不少玩家的興趣進而引發了各式各樣的偷渡創作。雖然這些創作可能還是無法改變官方的最終決策，但也確實是個相當有趣的創作發想，各位要不要也來試試呢？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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