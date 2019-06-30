《進擊的巨人2 -Final Battle-》追加角色要素　現第三季動畫內容

台灣光榮特庫摩宣布，預定於2019年7月4日（四）發售的戰略狩獵動作遊戲《進擊的巨人2 -Final Battle-》繁體中文版（PS4／Nintendo Switch／Steam），於（28）日前公開新情報。

由阿爾敏變身而成的超大型巨人將於本作中新登場。同時追加了於前作出場的角色中，艾連（港譯：艾倫）和奇斯（港譯：傑斯）在 TV 動畫 Season 3 故事內的新造型，讓玩家們能透過遊戲更加投入 Season 3的世界觀之中。今日也同步公開角色們於遊戲內的新造型與遊戲畫面。

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此外，為慶祝《進擊的巨人2 -Final Battle-》繁體中文版即將上市，現正與位於台北車站的「京站時尚廣場」推出合作活動，只要前往京站參加活動就可兌換限量明信片，送完為止。拍照上傳至臺灣光榮特庫摩Facebook粉絲專頁還能加抽擔綱主角配音的「梶裕貴」、「石川由依」等知名聲優簽名版。7月6日（六）、7月7日（日）兩天更將舉辦遊戲試玩體驗活動，7月7日（日）當天還有豐富舞台活動等您來參加，機會難得千萬別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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