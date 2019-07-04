《底特律：變人》PS Plus會員免費有得玩！豪華版7月份限時下載

《底特律：變人》（Detroit: Become Human）忽然成為2019年7月PS Plus會員免費下載作品。本來PS4公布本月免費作品為Winning《PES 2019》，近日忽然更換，遊戲以虛構的科技故事探討自由、奴役、勇武、改革等命題，相當有意思。

PS線上加值會員服務PlayStation Plus公開7月份免費遊戲陣容，包含了《底特律：變人》數位豪華版、供PlayStation Plus會員免費遊玩，將於7月3日開始至8月6日下載入庫，擁有會員資格的玩家可持續遊玩。

《底特律：變人》PS4數位豪華版7月份限期開放PS Plus會員免費下載。（《底特律：變人》PS4數位豪華版）

PS4《底特律：變人》搶先遊玩評測 以人性抉擇讓玩家編織獨一無二的科幻電影

在《底特律：變人中，玩家將在可一個由選擇和後果所組成的壯烈的感性旅程中發現身為人的真正意義。遊戲舞台設定在2038年的底特律市，這座城市因發明並將仿生人帶入日常生活中而欣欣向榮，感受到仿生人帶來的生活便利。

但是當仿生人開始表現得像是真的具有生命的時候，事情開始失控。玩家將以故事的三個關鍵角色卡菈、康納和馬庫斯的角色，從他們三位各自的獨特觀點，藉由可互動操作的情節，讓玩家隨心打造近未來世界對於「仿生人議題」的社會現象影響。

即睇《底特律：變人》遊戲截圖▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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