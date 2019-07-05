木製街機《SF街霸II》三合一迷你版搬入屋！童年回憶返曬嚟

【Arcade1up Street Fighter II / 街霸II 懷舊街機】近年懷舊熱潮席捲，先後推出了不少舊迷你主機後，就連街機都要迷你化（大約傳統舊式街機2／3 size）。由Arcade1up拎正官方license的迷你街機系列，其實早在去年已經在歐美日本推出，可能香港的「土地問題」嚴重，香港沒有代理「肯」返貨。估不到近日旺角某Game鋪竟然返貨了，而且更率先入了人氣大熱的《Street Fighter II》（街霸II）三合一，將舊式木製街機搬入屋企，超過癮！

Arcade1up《Street Fighter II》（街霸II）三合一機身大約只有昔日舊街機一半size左右，不算太佔位，機身大約1.5m高，如果兩個人坐兩旁對戰都還好；想有如街機感覺就要加埋底座先得。配上17吋LCD屏幕，以及標準size的控杆，雖然並非近現代的「三禾杆」，但手感仍算不錯，尤其用回舊式「凹」型的按鈕，很有以前木街機的感覺。安裝亦都十分簡單，幾塊木板加上17吋屏幕後再插幾條線就搞掂，好似砌IKEA傢俬般，不難完成。

行旺角信和時發玩這台Arcade1up《街霸II》三合人街機，竟然有鋪返貨。（林勇攝）

Arcade1up 木製街機《SF街霸II》試玩圖輯（按下圖放大）

+ 5 + 4 + 3

其實Arcade1up除了街霸以外，還推出很多不同款式，如《Space Invaders》、《Mortal Combat II》等。據所知香港之後還會返《Final Fight》四合一版，內有《Final Fight》外還有《1944》、《魔界村》和《出擊飛龍》。雖然這些遊戲只已移值過不少遊戲機，但始終街機感覺打機先更過癮。

Arcade1up推出了很多不同經典款式的街機。（Arcade1up官方網站）

香港Game鋪賣街價約二千零蚊，包埋木製底坐，計落比美國購買更抵（淨機價250美元，未連運港費用及稅項）。或者會有人認為「不是那些『月光寶盒』不是更抵玩嗎？」，始終今次攞正牌兼機身造工不錯，以玩、收藏價值點都高過「老翻」出品。