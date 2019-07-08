FFXIV 今期最Hit網遊 入坑懶人包 玩家需知事項一文睇晒

【 Final Fantasy XIV（FFXIV / FF14）網遊】最近人氣極盛的MMORPG Final Fantasy XIV（FFXIV / FF14）迎來了最新改版Shadowbringers，想信不少人都有興趣加入成為「光之戰士」。如果考慮入坑，強烈推薦你先讀讀以下需知事項。

-FFXIV有咩咁好玩？

FFXIV遊戲內容十分豐富，有各具特色的職業、有不同難度的各種副本、地下城、頭目，也有採集、生產和佈置個人小屋等，以及份量極充足的主線、支線劇情。以目前5.0版本來說，FFXIV不論劇情、副本設計和戰鬥機制都屬世界頂級水準，是目前最好玩的MMORPG之一，不比老字號遊戲魔獸世界差。如果要說遊戲唯一一個問題，就是主線劇情實在非常長，長得好像永遠都玩不完；然而大部份遊戲內容都需要完成主線任務才能解鎖，入坑前要對這此有心理準備。

一個支線任務的截圖，至於是誰的墓就不劇透了（雖然已是很久前的劇情）

-有無分唔同版本、地區？

FF14目前分中國版（通稱陸服）和國際版，兩者之間伺服器、收費都完全獨立；一般講「FF14 / FFXIV」都是指國際版。國際版目前支援英語、日語、法文和德文四種語言，必須一提國際版仍然未支援中文（也因為陸服的存在大概之後都不會有中文）。國際版沒有地區限制，但有不同地區的Data Center（DC）供玩家選擇，目前有北美、歐洲和日本3個地區（一般稱美服歐服日服），選擇地理上較接近的DC能提供更好的連線品質，簡言之就是日服最順（仍記得以前玩美服足足160ping，真的受不了）。

每個地區都有一個以上的DC，每個DC下有多個伺服器（World）；如果和朋友一起入坑，記得選同一個DC和伺服器以便一起遊戲。

如何選擇玩哪個地區，陸服最大優勢當然是有中文（簡體），和其他玩家也沒有溝通問題；但是受內地遊戲政策所限，開帳戶、儲值等都比較繁瑣。而本文只會介紹國際版，有興趣加入陸服的玩家可以在網上另行搜尋，已有不少相關教學和介紹。國際版方面，日服當然以日本玩家為主，雖不乏香港以至歐美及大洋洲玩家，但始終很難期望只靠英語和其他日服玩家溝通。目前Elemental DC下面的Tonberry和Kujata已是約定俗成的日服英文Server，而香港玩家則主要集中在Gaia DC特別是Ifirt和Bahamut伺服器，如果想在遊戲中尋找香港戰友不妨留意這些地區。

-優遇ワールド係咩嚟？

視乎伺服器人口，有些伺服器會成為優遇ワールド（Preferred World），在這些伺服器創立的新角色在70級之前都可獲雙倍經驗值加成，維持90日。另外可以獲得10條白銀羽毛，可以在遊戲中交換物品。除非要加入已經在其他伺服器遊玩的朋友，否則新玩家在優遇World開始是不錯的選擇。（真的有需要時，也可以在之後付費轉移角色至其他伺服器）伺服器狀態可以到以下網頁查看：https://na.finalfantasyxiv.com/lodestone/worldstatus/

-玩咩職業好？邊個職業最勁？

這是FF14最親民的地方：一個角色就可以玩到所有職業，隨時可以切換（不同職業等級獨立計算）。同時本遊戲職業平衡相當優秀，並沒有哪個職業明顯過強、哪個職業過弱會打不過地城之類，任何職業組合都可以打通所有遊戲內容，因此創造角色時不用太煩惱初始職業和強度問題，選喜歡的就可以。

職業分成標準坦、補、DPS三大種類，有玩過WoW類MMORPG應該不會太難上手。如果實在沒有任何特別偏好，可以考慮Arcanist巴術士，因為這個職業可以進階為學者Scholar或召喚士Summoner，前者是補後者是DPS，而兩者共用等級（因為同樣算巴術士），變相練一次等級就能享受兩個身份，排隊打副本時相當方便。

-難唔難升LV？會唔會好「肝」？

以MMORPG的標準來說FF14算是容易升級，地下城的經驗值相當多，另外也有大量經驗值豐厚的任務。此外所有比自己最高的戰鬥職業等級低的戰鬥職業都會獲得雙倍經驗，也就是說練完第一個職業之後，再練其他就輕鬆得多。

-有無PVP？會不會在街邊練功突然被其他玩家攻擊/殺害？

以MMORPG來說FF14比較側重於PVE內容；既沒有野外PVP，也不像WoW那般有野外營陣對抗。當然遊戲還是有一系列PVP內容，累積PVP等級可以獲得坐騎、裝備等獎勵。另外順便一提遊戲也沒有配點、裝備強化等級等韓國MMO常見的嘔心系統，玩起來沒什麼壓力。

-畫面靚唔靚？硬件要求高唔高？

畢竟已經是六七年前的遊戲，畫面自然比不上最新的次世代遊戲；當然如果有足夠機能開盡畫面特效，還是有著不錯的視覺享受。好處是以相對低規格已可進行遊戲，筆者電腦只有GTX760、i5-4440和8GB Ram，就算是高畫面、1920x1080無邊界視窗模式都行得十分順暢。想知道自己電腦可以跑得幾盡，可到以下官方benchmark測試：https://na.finalfantasyxiv.com/benchmark/

用MSI的電競Notebook GE75 Raider 9SE跑出以上分數。

-隻Game出咗咁多年，而家入坑追進度會唔會好辛苦？

除非你很想參與最新版本的高難度副本開荒，否則其實沒有需要在意進度，按自己步調一直玩主線故事就可以。FF14的主線非常、非常、非常的長，由2.0玩到4.5真的有排玩；個人也認為比起「追進度」，好好享受劇情和遊戲內容重要得多（特別是Heavensward，不論劇情還是副本設計都非常出色）。

如果你百份之一百肯定自己只想盡快玩到最新內容、無興趣玩故事、地城等，可選擇在商城購買直升水和冒險錄，便可以一口氣跳至70級和跳過5.0之前的所有主線任務。但個人不建議這樣做，一來主線故事是FFXIV其中一個非常大的賣點，跳過不玩實在可惜，而且跳過前面劇情你也很難理解新版本劇情；另一方面直升也會錯失很多熟習職業和遊戲機制的機會，很容易在高級等內容「雷」到其他玩家。有關直升水和冒險錄，可參看官方說明：https://na.finalfantasyxiv.com/tales_of_adventure

-遊戲版本和收費方式

看完以上說明，如果你有興趣入坑，以下說明最重要的部份：遊戲版本和收費模式，解說起來有少許繁複，但是必須要攪清楚，以免使冤枉錢。遊戲採用月費制，另外玩家必須先購入遊戲本體才可進行遊戲。遊戲本體以及用來玩遊戲的Square Enix Account（下稱帳號）有地區之分；但放心，任何地區的SE Account和遊戲都可以選擇任意DC，例如北美SE Account也可以選日服，反之亦然。總之進了遊戲之後就沒有地區限制，想玩美服、日服或歐服都可以。

帳號的分區主要影響你的付費方式，例如北美帳號只能使用美版遊戲，需要在北美Square Enix Store購買，月費則可用香港信用卡網上支付。而日本帳號最大問題是不收海外信用卡，因此玩家要付月費時就只能用Web Money了（結帳時需要VPN）。對香港玩家來說，如果不想煩的話，開北美帳號、在北美Square Enix Store買下載版遊戲是最簡單的，一張信用卡解決所有問題。

近年新增了Steam購買遊戲，但Steam版也同樣有分北美、歐洲和日本地區，記得找回和自己帳號相同地區才購買。另外還要注意在Steam購買遊戲之後，後續的資料片也只能在Steam購買；簡言之就是不能見到原本地區的SE Store有折扣就回去那邊買這樣。

月費分基本和標準兩種，基本月費在一個Server入面只能創立一個角色（全服合共8個），而標準則可以在一個Server裡開設8個角色（全服合共40個）。一般來說基本月費已經十分足夠了，價錢大概100港元左右（1382日圓/12.99美元）。遊戲平台方面，目前有PC、PS4及Mac，三者的伺服器和角色數據都共通，但每個平台的遊戲本體獨立發售，例如說想PC+PS4「雙修」，就需要分別購買PC和PS4版的遊戲本體。

至於更新版本方面，遊戲到目前為此經歷了以下改版：

2.0：A Realm Reborn 新生エオルゼア，簡稱ARR

3.0：Heavensward 蒼天のイシュガルド，簡稱HW

4.0：Stormblood 紅蓮のリベレーター，簡單SB

5.0（目前版本）：Shadowbringers 漆黒のヴィランズ，簡稱ShB

遊戲內容也按資料片分開發售，2.0等如現在官方發售的「基本遊戲」，玩家不需要預先購入資料片，只要購入基本遊戲和交月費即可進入遊戲，遊玩1到50級的遊戲內容。到想玩之後版本的內容（開放更高等級、主線後續、高級地下城等）就要另外購買資料片。而只要購買最新資料片Shadowbringers，就可以同時擁有3.0及4.0兩個版本的內容，不用分開逐次購買，算是相當佛心。

對於初接觸遊戲的玩家，十分建議不用急著買最新的Shadowbringers，先買基本遊戲體驗一下（只需百多元，還送一個月月費），足夠你玩一個月以上；好好體驗完之後仍然想繼續玩下去的話，再去買Shadowbringers資料片（通常版約300港元），然後慢慢打通各個版本的內容也不遲。