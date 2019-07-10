【KILL La KILL:IF 異布】體驗版試玩評測：超易上手故事演出精彩

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由超熱血 TRIGGER 動畫遊戲化的《斬服少女:異布》(KILL La KILL the GAME：IF) 近日公布PS4體驗版，終於可以試試這款由格Game大廠 Arc System Works 開發的新類型格鬥遊戲，評價如何？以下提供試玩後感：

故事演出極出色

TRIGGER 的動畫不少人都很熟悉，其《KILL La KILL》便是一錘定音的開山作品，當中班底不少都是由《天元突破》走過來，所以誇張及熱血程度無出其右。而遊戲化的《斬服少女:異布》在演出方面一點也不失色，開發團隊直接與 TRIGGER 合作，令遊戲的美術設計、分鏡等還原度極高，加上團隊本身已經對3D模組動畫風格很在行（GGXrd Sign、GBF VS），完全能做回動畫版的感覺。

今次體驗版中可遊玩到「皐月篇」的其中一章，並非用主角纏流子，意味著能以不同角色的角度遊玩，而且遊戲已經有提供中文化，非常抵讚。故事直入纏流子將四天王打倒，然後皐月與她對決的部份。可以說遊戲的演出極出色，根本就像在看動畫那樣。不過體驗版看了約8分鐘的過場才開始第一次戰鬥，而且只是個教學便完了，雖然代入感很高，但不知道故事模式會否看片比打還要多。

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超易上手的 Arc System Works 遊戲

《斬服少女:異布》的視角採用3D格鬥類型，有點像《火影忍者疾風傳》系列，會隨著戰鬥自動調整鏡頭，但不能手動調節（會影響對戰公平性）。角色的操作方向會因應鏡頭位置而有所不同，尤其是初玩時鏡頭轉到側面可能會拉錯墊步方向，不過玩多一會很快就可習慣到。遊戲的攻擊與防守方面亦是簡單明確，攻擊方面三個按鍵明確分類近攻、遠攻、破防，亦有拉上對空攻擊、拉左/右範圍攻擊及按住L1來選擇的必殺技。而防守方面可防禦、墊步，亦有「反擊爆發」解除危機(消耗SP)。亦有地上及空中的「追蹤衝刺」，可突擊接近對手或作連技接駁。

採用 3d 格鬥遊戲角度，可以先於故事模式練習一下

Arc System Works 的格鬥遊戲近年逐漸簡化，像《BlazBlue》自動連技、《Granblue Fantasy Versus》一鍵直接出指令技「出波/出昇」的等，已經沒有過往作品的複雜。但今次《斬服少女:異布》就更進一步，對戰操作變得極之簡單，沒有指令技之餘連技亦像《三國無雙》那樣，只需連打或者切換按鍵就出到，沒玩開格鬥遊戲也能快速上手。體驗版中的對戰模式，提供的角色有四位，分別是纏流子、鬼龍院皐月、蟇郡苛及猿投山渦。雖然基本的架構一樣，但角色的性能都大不同。例如纏流子屬高速度近距離爆發型、鬼龍院皐月是HP較少的全能平均型、蟇郡苛極多HP有獨立的自殘強化機制、而猿投山渦則是重量級連擊型。

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每個角色的操作都共通很易上手，但其性能與特性就不同

必殺技與血威系統

《斬服少女:異布》對戰的另一重點在於何時、及如何活用SP取勝，攻擊或受傷時都會累積SP，當SP有50%時你可以有三個選擇，用來出「必殺技」、用來出「反擊爆發」，或者是用來出「血威表明緣絕」。「必殺技」不用多說，它也像普攻一樣分為近、遠、破防三類強力的招式，可以在連技後接駁。而「反擊爆發」就是留在被人打中時脫困，避免被連技大幅失血。

必殺技非常強力，也可在連打按鍵攻擊最後一下前接駁

而「血威表明緣絕」則是一個賭博性的系統，當擊中時就會出現演出畫面並需要與對手玩「包剪鎚」。勝出時可取得不同效果以及強化血威等級、再來多次「包剪鎚」；打和時能強化血威等級並回到戰鬥；而輸了時會被「論破」，受到傷害並回到戰鬥。所以基本上是有2/3機會提升「血威等級」，此等級提升後角色能有不同強化，2階時解鎖超必殺技、3階時更會自動回SP、解鎖一擊必殺的「戰維喪失奧義」。

完全是「包剪鎚」的血威強化系統，消耗SP的攻擊方打和也有優勢，但輸了會受傷

戰維喪失，是 Arc System Works 常見的滿血直接秒殺技

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試玩後感：

以體驗版所看到來說，《斬服少女:異布》的故事演出可以說是10分滿分，對於喜愛作品的玩家來說，買來回味應該很不錯，而且作品副題是「:IF」，以其他角色爆機有機會出現與原作不同的IF結局。在對戰方面很明顯此作是採用終極易上手的方針，無論是攻守機制或者是血威系統都是「包剪鎚」，雖然都有招駁招及彈牆追擊的連技，但整體技術含量比一般格鬥遊戲低，取勝的關鍵較在於判斷力、運氣、及對手招式的熟練度，對於格鬥苦手的人來說也有取勝的機會，整體應該算是比較輕鬆的Fans向遊戲。

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