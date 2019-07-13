新規格版Nintendo Switch送FCC檢測　更新CPU及快閃內存

任天堂公布Nintendo Switch Lite的時候，原來另一面亦不忘更新原版 Switch。最近就有新規格的Switch送交FCC，可能暗地裡作出硬件升級：

任天堂近日提交了一份硬件更改的文件給予FCC（聯邦通信委員會），告之會對FCC ID:BKEHAC001，即原版 Nintendo Switch 進行幾項更新，並送檢希望繼續通過FCC之規定而不需重新認證。

任天堂提交FCC的文件，可公開查閱 (FCC)

而我們的著眼點當然是其更新內容，公開文件中表示將會對SoC（System on a Chip，系統單晶片）進行更改，即是Nvidia Tegra包含圖像處理與CPU的集成晶片。而第二項就是NAND Memory即是快閃記憶體內存之更新。最後一項就是因為前兩者而更改的CPU底板。換句話說，在未來日子推出的Switch，可能比舊版有更高性能及更多儲存容量。

外國媒體The Verge分析指，任天堂未必會對硬件更新作出重大公布，因為怕消費者購買時產生混亂。在主機歷史上有很多硬件更新亦是不會明言，包括XBOX 360「三紅」後的更新，或者PS4越來越靜音的更新等。

The Verge就此亦向任天堂去信查詢，任天堂則回覆：「我無嘢講」。