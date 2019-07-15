中國山寨Pokemon手遊《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》惹熱議

近年來《寶可夢（Pokemon）》風潮不斷延燒，雖然為原廠如任天堂、Pokémon 或 手機版開發商 Niantic 等待來龐大獲利，但也難免遇到知名 IP 必定遭遇的狀況——山寨盜版。近期，在中國就出現了一款非官方授權的盜版遊戲《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》，並受到許多玩家們注意。

《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》為一款由中國深圳市壁虎互動科技有限公司開發，應該沒有得到任天堂或 Pokémon 官方授權的 iOS／Android 手機遊戲。在遊戲中，除了將粉絲們熟悉的動漫主角小智、小霞等收錄登場之外，還將許多粉絲們熟悉的寶可夢如超夢、鳳王、烈空座等全部收錄登場，讓玩家們可以透過轉蛋取得這些寶可夢來編組隊伍，與敵人展開 3vs.3 的回合對戰。

﹙《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》遊戲截圖﹚

雖然說是盜版，但本作在戰鬥動畫演出與劇情流暢度等各方面都有一定水準，加上採用系列作粉絲們熟悉的三對三戰鬥模式，以及網羅眾多動畫版的人氣角色與寶可夢，因此吸引許多玩家注意，成為近期中國的當紅作品。

附帶一提，說到手機上的《寶可夢》遊戲，除了目前當紅的 AR 抓寶《Pokémon GO》之外，還有讓玩家們在寶可夢聚集的島上展開大亂鬥的動作遊戲《寶可夢大亂戰SP》，以及主打方塊寶可夢的《寶可夢探險尋寶》（中國版名稱：寶可夢大探險），還有與 DeNA 共同合作，預定於今年夏天上市，同樣主打系列粉絲們熟悉的 3vs.3 戰鬥與道館攻略冒險的《Pokémon Masters》等等。

而隨著這款《Let's Go Pokemon 口袋冒險家》的推出，對目前市面上的《寶可夢》手機遊戲是否會造成不良影響？任天堂官方又將會採取怎樣的對應？有興趣的粉絲們不妨就先拭目以待，看官方後續的動作將會如何？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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