《鬼哭邦》Switch體驗版開放下載　主角養成武器強化介紹影片登場

日本 Square Enix 預定於 2019 年 8 月 22 日在 Nintendo Switch／PS4／PC Steam 等平台推出，Tokyo RPG Factory 開發製作的全新動作 RPG《鬼哭邦》（鬼ノ哭ク邦，中文名暫稱），官方正式宣布自即日起推出遊戲體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

官方表示，這次在 PS Store／My Nintendo Store 開放下載的體驗版中，將會開放以輪迴轉生的「生命」故事為主題的本作序盤故事模式（ストーリーモード），以及讓玩家們在有四名鬼人（也就是遊戲內的職業）憑依附身的狀態下來體驗戰鬥樂趣的戰鬥模式（バトルモード）讓玩家們搶先體驗；而且這次試玩版的故事模式紀錄，還將可以繼承到正式版繼續使用，喜歡本作的玩家們務必要來體驗看看！

這次在 PS Store／My Nintendo Store 開放下載的體驗版中，將會開放以輪迴轉生的「生命」故事為主題的本作序盤故事模式。（《鬼哭邦》宣傳圖）

附帶一提，隨著體驗版推出，目前 Switch 版也開放本作預先下載，玩家們也可以先來下載安裝，為這場即將到來的冒險預作準備！而隨著本次體驗版的釋出，官方也同步公開以本作中主角的養成與鬼人的強化、武器的強化／自訂為主題的最新介紹影片讓玩家們欣賞，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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