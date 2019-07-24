騰訊聯乘寵物小精靈開發Pokémon新作　預料為手機遊戲？

中國 Tencent Games（騰訊遊戲）與日本 Pokémon（寶可夢）正式宣布，將共同合作開發一款新作遊戲與玩家們見面！

據官方表示，這款由雙方共同合作的新作，預定將會由騰訊遊戲旗下之前曾開發製作《Arena of Valor 傳說對決》、《Call of Duty Mobile 決勝時刻 手機版》等人氣作的 Timi 天美工作室群與 Pokémon 共同合作開發，雖然遊戲平台與內容目前都還不明，不過應該會是一款手機遊戲才是。

如果真是《寶可夢》新作遊戲，又將會與 Pokémon 與 DeNA 目前開發中的《Pokémon Masters》有怎樣的差異？玩家們不妨就先拭目以待吧！（《Pokémon Masters》宣傳照）

雖然官方目前並沒有針對這款雙方共同合作的新作遊戲發表任何內容訊息，不過提到 Pokémon，怎麼想應該都會是一款以其旗下人氣 IP《寶可夢》為題材的遊戲才是。而如果真是《寶可夢》新作遊戲，又將會與 Pokémon 與 DeNA 目前開發中的《Pokémon Masters》有怎樣的差異？玩家們不妨就先拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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