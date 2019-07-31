《PES 2020》實況足球2020 Demo評測：更接近現實體驗的足球比賽

遊戲動漫
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一年一度的足球遊戲「交會費」日子又快到，先出手的就是 KONAMI 的《PES 2020》（Winning Eleven 2020／實況足球2020），在各平台上推出 Demo 供玩家試玩。先坦白說，筆者是一個《FIFA》老玩家，不過今次《PES 2020》的確有眼前一亮的改動，如果在 online 系統上做得好點的話，真的有機會考慮「轉會」，或同時玩兩隻足球遊戲也不錯。

操作手感明顯提升

第一樣最明顯的進步，就是新的控球動作和手感。《FIFA》吸引的地方，就是極多「Skill moves」可以使用，而《PES》就走另外一個風格，不會個個球員都好似朗拿甸奴般一個扭十一個，真實感大增但也令《PES》玩上手時爽快度下降。而來到《PES 2020》，特意找到恩尼斯達參與開發，新增了盤球技巧「靈巧盤球」，用右操縱桿可以使出精密多變的盤扭，不再像以往靠爆邊﹑身位來過人。雖然盤球動作仍不多，但可算是《PES》一大突破，至少玩家可以多點使用技巧型過人和控球。

《PES 2020》Demo（遊戲截圖）

再次強調遊戲的真實性

《PES 2020》進一步加強遊戲的真實性，球員的面向﹑動作﹑力度﹑傳球角度等，都會影響實際表現。球員會出現一些傳球或接球的失誤，目前看來問題不太大，因為敵我雙方都有這個情況，不過長久玩下去，太多的失誤情況可能會影響到遊玩時的節奏。玩家傳球時拉的角度和力度都變得更敏感，進行小組進攻時，常常會因為角度拉得不準而傳到另一個球員上，玩家可能要慢慢習慣這個操作。球員的動作也更傾向現實，整體的速度拉慢了，甚至有點「重」的感覺。當球員面向左邊接球時，想馬上撞傳到 90 度位置的隊友，也會有點小偏差，需要控定或順推再傳波才比較順，整體操作比上一集更難。

AI 進化

另一個明顯的變化，就是 AI 的反應。《PES 2020》的 AI 變得聰明很多，特別是在兩邊禁區的時候。筆者使用盧卡古做柱躉，接球後兩邊側翼懂得自己走空位跑入禁區（沒有設定戰術），無球走動的積極性和位置感都比以往強，更容易組織到小組攻擊。另外，AI 的禁區防守也強化了不少，AI 會主動封位和門前補防，AI 成功撞射門的情況增加，進攻者要用更多手段才能找到空位射門。

攝影機的角度也比以往舒服（遊戲截圖）

畫面符合預期

其實近幾集的《PES》，球員的樣貌素描已經做得很好，今集球員樣子更加真實，不過這對遊戲性沒有太大的幫助，上兩集的球員樣子已滿意。反而是球員加入了一些近鏡的小動作，甚至被人鏟跌時的「大嗌」聲更加有趣。天氣效果如雪﹑雨更加綿密，近鏡草地的質感也很好，可惜遠鏡時草地的表現就較普通。

Finesse Shot 射門的角度和力量都很強（遊戲截圖）

Finesse Shot 屈機？

筆者試了 Demo 中的所有動作，發現《PES 2020》的 Finesse Shot 有點過份，在 45 度使用有多次撞柱彈入的情況，甚至在撞射時使用，球的角度和力量都過份犀利。如果遊戲正式推出時沒有調整的話，光用 Finesse Shot 就已經可以玩死龍門，大家也可以在 Demo 中感受一下筆者所說的「屈機」。

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