《2020 東京奧運》評測：玩味極高運動遊戲　出色多人遊戲體驗

作為第一隻為東京奧運官方授權遊戲，《2020 東京奧運》的確打了一個不錯的基礎。首先要跟大家說，筆者是一個熱愛玩運動類遊戲的玩家，但起初對這隻遊戲也只是觀望態度，覺得只是公式化的奧運題材遊戲，而沒想到實際玩上手後的樂趣是這麼大。不論你會不會看奧運，《2020 東京奧運》已經是一隻居家必備的派對遊戲。

上手極易 玩法正統

運動遊戲主要分有兩類，一是正統派跟從現實的，如《FIFA》《2K》；二是超人系，在運動基礎上加入很多誇張技能和效果，如《Mario Tennis》。《2020 東京奧運》成功在這兩個類別中取得平衡，令玩家能在正統派運動遊戲中得到與眾不同的樂趣。遊戲目前收錄 14 類奧運項目，亦已有 4 類將會開放下載。每一個項目的操作都極為簡單，大多只有一﹑兩個操作（除方向鍵）。玩家容易上手的情況下，就能更快投入到遊戲之中。加入了有趣的必殺技後，也能娛樂到一些對傳統運動遊戲提不起勁的玩家。

每次打開遊戲都會見到自己的角色，以及東京奧運開幕日的倒數（遊戲截圖）

SEGA有考慮遊戲時間

一般而言，運動遊戲很容易會淘汰玩家，如重覆性大和技術不足等。《2020 東京奧運》加入了 Ranking，令單人玩家能夠針對某些有興趣的項目鑽研，雖就操作簡單，但要玩得好也需要花時間練習（如沙排），遊戲深度足夠。至於多人遊戲，筆者覺得才是《2020 東京奧運》的重點。單機支援雙打，線上則可多達 8 人同時遊玩。在輕鬆的風格下，和朋友有說有笑的進行競技，正是《2020 東京奧運》出色的地方。玩家可以自己編排項目，耐玩度比想像中高出很多。

沙灘排球是筆者覺得最好玩的一個項目（遊戲截圖）

玩味性高的自訂角色

玩家遊玩前要先自訂一個角色，提供多個部位調整。亦加入了能力類型，玩家可以選擇「力量」﹑「速度」﹑「技巧」型，找出最適合自己的奧運選手風格。同時，提供多達 100 種有趣服裝，連王冠﹑機械人裝甲，甚至安全帽都有。在比賽時，看到線上玩家的搞鬼配搭，也是其中一種樂趣。而且服裝的解鎖要求低，要只用玩遊戲得到的金幣則可，價格也不貴，收集狂無須花大量時間就能買完所有服裝。

適當加入必殺技系統，令玩法更多變（遊戲截圖）

球類項目出色

《2020 東京奧運》目前有 14 個項，主要分有田徑﹑球類﹑游泳和其他。田徑和游泳的玩法比較單一，而球類項目的趣味性較大。例如香港人比較少接觸的棒球，玩家可以自行操縱內外野球員接殺和傳球，擊球的時機也極具挑戰性。而且，球類項目可以雙人合作，一同面對來自世界各地玩家的挑戰，互動性比田徑和單車等高。筆者強調建議大家玩沙灘排球，雙人合作時殺球和接殺的配合，有著其他項目沒有的魅力。不過做得最差的，同樣是球類項目，遊戲中的足球賽事，在傳接上有著不太自然的卡頓，筆者玩過幾次後就果斷放棄了。