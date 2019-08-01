【火焰之紋章 風花雪月】攻略　各學級挖角心得、條件要求整合

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 一開始便需要你在三個學級中選擇，想要召募其他學級的學生就需要用到「挖角」指令，這大幅影響到全體隊伍的支援度、對話事件，以及各個家族之劇情，以下就提供挖角攻略：

5年後再無法挖角

首先要明確知道的情報，就是故事會在一個時點跳至5年後，此時就會與其他學級的同事分散，不能挖角之餘，往往會變成對立面，有機會要將其他未加入之學生殺死。而時間跳躍點就在2月尾至3月中，對於喜愛的別級角色，務必要在此時點前挖到。

沒有加入的學生很大機會變成敵對，戰死沙場

支援度減低挖角需求

除了部份特殊例子，其他學級的學生每一位都有基本能力值以及技能等級的兩個需求。基本能力值方面可以靠主角升級，或者吃道具輕易提升。最重要的還是技能等級，因為主角在一周目難以十項全能，此時其實就要靠支援等級幫補。每級支援其實可以減輕一級能力需求，例如原本需求是槍術B，主角支援C時需求就會減至槍術C、支援B時就會減至槍術D。而當支援B時，角色更會有機會自動走過來要求加入。另外在馬術、飛行及重裝的需求一般會較低。

支援度的提升：

協助完成課題

失物

禮物

合唱練習

烹飪

用餐

茶會

「協助完成課題」是借角色用一個月，將他多多與主角同行或做主角的副官，盡量與主角加支援度

送禮物是快速升支援度的最終手段，每個月買光商人的禮物來送，但也要預一點給自己成員回復幹勁

不能挖角與自動加入角色

無法挖角的人包括有紅隊艾黛爾賈特、修伯特；藍隊帝彌托利、杜篤；以及黃隊庫羅德。而紅隊(黑鷲)想挖希爾坦只能在選教會路線時，3月的最後時點挖角，時機只有一次而且同樣要能力/支援需求 (需求在下面圖片集)。如果紅隊選帝國路線就無法挖希爾坦。而希爾凡就視乎主角的性別，如果是女性是能夠直接挖角加入，男性就要看需求。

黑鷲學級想挖角希爾坦極麻煩，平時的互動少又有時限，教會線想挖她要做好準備

藍隊的花花公子希爾凡，如果主角是女性可不問需求開局直接挖角加入

而在教師方面其實都可挖角加入，而她們是不問需求的，但不同學級能挖老師的時點都不同，例如黃隊先是卡多莉奴加入，紅隊先是薩米亞加入。而且紅隊的路線亦會影響加入與否，例如帝國線挖不到西提司、錐里爾等。總而言之，在每個月「散步」時找這些非學生談話一次，一出現有「挖角」的指令就必定成功。

各學級挖角資料：

紅隊黑鷲學級學生

+ 3 + 2

藍隊青獅子學級學生

+ 3 + 2

黃隊金鹿學級學生