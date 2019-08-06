《勇者鬥惡龍XI S》體驗版難度升級　《魔導少年》漫畫家設計服裝

日本 Square Enix 預定於 2019 年 9 月 27日在 Nintendo Switch 主機上推出，將之前在 PS4／N3DS 等平台推出的人氣 RPG《DQXI》重新加強移植的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），宣布將於近期推出遊戲體驗版讓玩家們搶先試玩！

本作為一款將之前於 PS4／N3DS 主機上推出的《DQXI》給重新移植到 Switch 主機上重新推出，並追加角色語音等各式各樣豐富內容大幅強化的移植加強版。至於在這次的體驗版方面，體驗版記錄存檔不但將可延續到正式版繼續使用，而且官方還將會針對遊玩體驗版的玩家們，贈送專屬的體驗版試玩特典讓玩家們領取，喜歡本作的玩家們到時可別錯過！

（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲截圖）

而隨著這次體驗版的公開，官方也宣布將會收錄由《魔導少年》漫畫家「真島ヒロ」（真島浩）專為本作設計，本作登場伙伴之一盜賊「卡繆」的專屬外觀服裝（會以某本書同梱的附錄 DL 下載碼方式推出）讓玩家們入手使用！

同時官方也宣布，在本作對玩家賦予各種限制來提升遊戲難度，增加遊戲挑戰性的「限制遊戲」（しばりプレイ）方面，也將會比之前大幅提升許多，預定將會有包括「無法買賣／無法裝備防具／戰鬥無經驗值／所有敵人變強／羞恥詛咒／超羞恥詛咒／村民會說謊／主角被幹掉就會隊伍全滅」等各式各樣設計，對自己實力有信心的玩家們，到時也可以來挑戰看看，看自己在這樣嚴苛的條件下是不是還能順利過關打倒魔王！

此外，官方正式公開，將會把之前登場伙伴之一「葛雷格」（グレイグ）將軍的初期裝備雙頭鷲「誓約項鍊」（誓いのペンダント）確定製作收錄在遊戲中登場，不過這個裝備將不光只是項鍊而已，還將會以耳飾形式收錄，至於它的裝備效果，就有待玩家們屆時親身來遊戲內確認體驗囉！

最後，官方也宣布，本作體驗版將會與目前在 Switch 主機上推出的系列卡牌對戰遊戲《Rivals》進行連機，玩家們只要遊玩 11 代的體驗版，就可以在《Rivals》中獲得「繼承羅德之血者【S】」英雄卡，而且遊戲中登場的英雄卡都將會變成這次《DQXI S》的樣式（但卡片效果不變），還將會有特殊的演出效果，勢必將帶給玩家們不同以往的全新樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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