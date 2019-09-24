最強求職作品？3D美術創作著以RTS版《Minecraft》回應Mojang考題

遊戲動漫
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《Minecraft》的開發團隊Mojang在近期為了徵招新的3D美術人員，特別設立了一項特殊考題給應徵者，要求他們以《Minecraft》的外觀或是風格來想像一個全新的遊戲。而這項考題在近期可說是帶來了不少有趣的發想，其中最受玩家喜愛的便是3D美術創作者Brendan Sullivan的作品。

Brendan Sullivan表示在即時戰略（RTS）類型的作品中，資原是相當重要的一項設計要素，而採礦蒐集物資也正好是《Minecraft》的核心玩法，進而使他有了將《Minecraft》變為一款即時戰略作品的想，直接做出來了一個初階版本的RTS版《Minecraft》。

該位3D美術創作者的展示在推特曝光後以獲得了超過5000推的結果，可見不少玩家都認可這樣的設計思維。雖然能順利取得這項工作還是得看Mojang後續的測試和最終決定，但如果官方真的在未來推出了RTS版《Minecraft》，Brendan Sullivan想必也會被不少玩家認定為重大推手之一吧？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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