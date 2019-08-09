PC Engine Mini追加8隻game！天外魔境、精靈戰士等【合共58+1】

PC Engine Mini早前公布了合共50＋1款遊戲之後，滿以為是所有的作品吧。估不到近日又公布了將會收錄多8款遊戲，而這8款遊戲更是壓軸大作，當中包括了超人氣的《天外魔境2》！

早前Konami公布了PC Engine Mini將於2020年3月19日推出，更同時公布了多達50款收錄遊戲（美日歐版收錄遊戲不同，可參看此介紹）。令人意想不到，竟然最近再公布了追加多8款遊戲收錄，包括了當年超人氣的《天外魔境 II 卍丸》、《源平討魔傳》、《龍魂》、《女武神傳說》、《GALAXY 88》、《鬼屋Splatterhouse》以及二手市場上炒爆的《精靈戰士》、《精靈戰士 2》（美版及歐版可惜沒有收錄《天外魔境 II 卍丸》，亦沒有替代品，因此只算追加7款遊戲）。

PC Engine Mini將收錄多達58款以上遊戲（官方圖片）

看這8款追遊戲，相信不少舊玩家都非常感動，因為單單《天外魔境 II 卍丸》以及《源平討魔傳》已是不少舊玩家喜愛的遊戲，而其他作品如《精靈戰士》、《精靈戰士 2》、《龍魂》、《女武神傳說》、《GALAGA 88》與《鬼屋Splatterhouse》都是二手市場搶手作品，能夠收錄實在是令不少玩家驚喜。往後還有沒有機會再追加遊戲呢？相信暫時還未有定案，但單單58＋1款遊戲，已比市場上其他的官方迷你懷舊復刻遊戲機為多（迷你紅白機及NeoGeo Mini都只是收錄40款遊戲），雖然有不少是美日相同，但都算誠意之作。

．天外魔境 II 卍丸

+ 2

．源平討魔傳

．龍魂

．女武神傳說

．GALAGA 88

．鬼屋Splatterhouse

．精靈戰士

+ 2

．精靈戰士 2

+ 2

官網都很貼心地分辨日版、美版及歐版的不同。（官方網站）

PC Engine Mini早前已在日本Amazon開賣，有興趣購入的朋友可以參考之前的文章，看看日、美及歐版的不同再決定。