享受妖怪收集對戰樂趣　Switch《妖怪手錶 》於10月以HD畫質呈現

日本 Level-5 宣佈將於 2019 年 10 月 10 日在 Nintendo Switch 主機上推出，將初代《妖怪手錶》重新移植重製的《妖怪手錶1 for Nintendo Switch》（妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch），官方特地公開遊戲首波設計宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將 2013 年在 N3DS 主機上推出的初代《妖怪手錶》給重新移植推出，讓玩家們能重新回味系列原點景太與妖怪們相遇故事的移植新作。而且在這次移植版中，除了將會對應 HD 高解析畫面演出，讓玩家們可以在更加美麗的畫面下，在熟悉的「櫻花新市鎮」（さくらニュータウン）四周進行探索冒險，盡情享受抓蟲釣魚樂趣外，還可以發現更多隱藏的妖怪們，與他們進行戰鬥讓他們加入成為自己的夥伴！

同時，本次移植版還將會對應官方之前所推出的玩具「妖怪Ark．DX妖聖劍」，玩家們可以透過 NFC 進行連動，體驗不同於之前 N3DS 版的全新遊戲樂趣，喜歡《妖怪手錶》系列的玩家們，到時務必要來體驗看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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