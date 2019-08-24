【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：戯レ事破リ

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文為第七隻Boss「戯レ事破リ」，希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

一連打了三四隻相對容易的Boss，如果這樣就掉以輕心的話，監獄這隻Boss「戯レ事破リ」會讓你吃足苦頭。這隻Boss的難度跟之前幾隻完全不是同一個檔次，差不多開始懷疑到底玩的是不是同一個遊戲了。戯レ事破リ攻擊力極高，更有招式可以一口氣削去玩家8~9成血量，打這隻Boss時真的要打醒十二分精神。

「戯レ事破リ」有兩個型態，由於不知道名字，姑且命名為「針型態」和「爪型態」好了；Boss會一直在這兩個模式之間切換，變型時會有一個很明顯的「原地空翻」動作（下圖是由針型態變成爪型態）。一般來說爪型態危險得多，這時可打得比較保守，等Boss變成針型態再積極進攻。

Boss攻擊模式及應對方法：

（針型態）碧藍毒針：

Boss往前趴，射出頭上的毒針攻擊，被打中會高機率麻痺。這招起手極快但是判定十分幼，只要在Boss出招的時候角色正在往橫移動就不會中招。主要是懲罰貪刀的玩家，特別是Boss正移動沒有在硬直時，一主動攻擊就會引到其出這招毒針還擊，往往因為起手太快而走避不及，十分嘔心。

（針型態）連續氣功波：

Boss聚氣之後射出連環炮彈，起手頗快但是誘導極低，完全沒威脅可言，是輸出的好機會。

（針型態）龍騎跳

Boss跳起之後原地降落（有時會追蹤玩家位置），落下造成爆風，作為攻擊沒什麼威脅，只是要小心補刀不要太快，不然會自己撞進爆風裡面。

（爪型態）防禦反擊

Boss原地站立，展開紫黑色障壁防禦前方所有攻擊，一段時間後「爆盾」對前方大範圍造成高傷害（超過100）。不過Boss用這招時不會轉向，基本就是站著讓你打，送分的一招，注意不要斬得太High移動到Boss前方便可。

（爪型態）揮擊

起手快判定大威力又高，打一下扣約70~80，非常麻煩的招式，有時會左右手連揮兩次。盡量正面往Boss的後方閃避（即衝向Boss），因為範圍大衝其他方向的話很容易閃完都被判定掃到。最麻煩是Boss在半血以下時會使出連續揮擊，被打中一次後就很大機會「Stun lock」連續中三四擊，就算八成血都有機會被秒殺，危險度達5星；如果位於版邊就更加危險，也是爪型態下要打得特別小心的主要原因。