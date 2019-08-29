《Pokemon Masters》首抽評價　5星小精靈即可開局？打手輔助點揀

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【《Pokemon Masters》首抽攻略】刷首抽可說是手遊的必經階段，不過要刷都要知道目標。目前《Pokemon Masters》最高的稀有度是 5 星，除了關卡送的藤藤蛇外，其他可以抽出來的 5 星有 5 隻，那到底抽到邊一隻可以開局呢？還是 4 星 Pokemon 已經能夠幫你過關呢？即睇以下首抽開局評價。

S+ 評價

由於《Pokemon Masters》簡化了屬性相剋的玩法，每隻 Pokemon 只留下一個屬性和一個被剋屬性，以現時的關卡來說，組隊上主要考慮攻擊力就足夠。因此，筆者在首抽開局會較推薦木守宮﹑黑魯加和夜狼人。這裡要特別提一下夜狼人，5 星 Pokemon 中最高的物攻，和筆者認為最好的技能配組，專門為了暴擊已生的 Pokemon。黑魯加由於可以 mega 進化的關係，加強了範圍輸出，用來推圖和刷素材都不錯。木守宮即能自行加雙攻和會心，對單體輸出奇高，最重要的是現在還未實裝進行，玩家可以更期待蜥蜴王和超級蜥蜴王的潛力。

（按下圖放大解說）

目前推出了 5 隻 5 星的抽蛋機（《Pokemon Masters》遊戲截圖）

+2

Ｓ 級評價

餘下的 5 星都是不錯的選擇，如果玩家已經有第一隻 5 星的話，徬徨夜靈更可說是必備的隊友。徬徨夜靈和藤藤蛇的定位相似，主要用在輔助上，越少血能回復越多行動點和提升攻擊力，而且可以把提升了的能力的一半轉移給隊友。小鋸鱷就算進化後，攻擊力還是不高，不過有一個逆天的被動技能，HP 全滿時不會被秒殺。

（按下圖放大解說）

5 星已可開局

《Pokemon Masters》刷首抽的時間有點長，而 5 星率 7% 算比較高，其實抽中那一隻 5 星都可以開局。就算抽不到，也能用關卡送的藤藤蛇打上去，到 11 關送的雷超/雷丘更是強力的全體攻擊手，暫時刷首抽的必要其實不大。最大的考慮是，不少玩家本來都是 Pokemon 粉絲，一定對某些 Pokemon 會有喜好，可是遊戲把訓練員捆綁推出，就算筆者多愛耿鬼，但見到菊子都不太開胃。

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