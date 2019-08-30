《Pokemon Masters》攻略：基本戰鬥技巧　必學手速和能量槽管理

【Pokemon Masters 攻略 】手遊《Pokemon Masters》（寶可夢大師）已經正式推出，相信各位精靈訓練員都在拼命衝進度，以下提供一些基本的戰鬥心得，幫大家打通各關卡。

使用相剋屬性戰鬥

Pokemon（寶可夢大師）遊戲的基本，以剋制對方的屬性/攻擊來戰鬥無往而不利；雖然目前未能查看每個關卡的詳細內容，不過遊戲也算貼心地在進入關卡前提示有利的屬性，玩家可以按需要在入關前調整隊伍。而想當然在戰鬥中也應該盡量先攻擊剋屬的敵人，畢竟越快擊倒敵人就越有利。

入關前畫面上方有推薦屬性，而隊伍中已有的屬性會高亮顯示

最最最重要：不能「爆氣」能量槽永遠不要溢出

玩家的攻擊招式全部需要消費能量槽來使出，也就是說能量槽就代表玩家的攻擊次數及輸出。而能量槽隨時間增加，如果能量槽滿了仍未及使用，「爆氣」溢出的話就是蝕了傷害。在早期難度較但的關卡中當然不成問題，但到後期關卡以及將來可能會推出的高難度活動中就會變得舉足輕重，因此最好由一開始就培養好「不漏氣」的習慣。

也因此商店中可以用game錢購買的「能量槽上限提升」頗為有用，除了增加容錯率及對手速的要求外，亦可以避免在使用藤藤蛇的「依鳴驚人」等回復能量槽的技能時會「爆氣」的問題。

能量槽+1十分實用，但需要3萬元game錢才能買到，努力儲錢吧

Auto相當廢 自己打快得多

雖然遊戲很貼地設有Auto和倍速功能，但自動戰鬥的AI屬於垃圾級別，別說什麼戰術操作，就連最基本的以剋制屬性攻擊都不會；當然Auto在玩家需要multi-tasking（如邊上班邊玩肝時）時十分有用，但在打較難的關卡時還是需要手動操作。同理，在玩家面對難關時，建議盡量不要使用倍速，因為倍速高時玩家很容易因為手速操作不及而「爆氣」，變相更難過關。

另外在Auto或手動快刷時，可以在設定中開啟跳過演出，可以節省不少時間

戰鬥需要手速 但唔係有手速就大晒

剛才提到不能「爆氣」相當重要，而靠手速（操作速度）連續輸入指令來避免爆氣是最直接的方法；但遊戲也不是「有手速就大晒」：因為除了能量槽之外，每隻精靈（拍組）在行動前會有準備時間，而行動後（不論是使用攻擊還是輔助技能）後也會有「硬直」（冷卻時間），需要一段短時間之後才能再次行動。

而如果敵我雙方同時輸入多個指令的話，更會需要「排隊」輪流出招；但即使在「排隊期間」能量槽仍然會一直累積，簡單例子就是使用「依鳴驚人」回復能量槽時，因為藤藤蛇自身也進入冷卻無法出招，如果其他同伴也同樣在「排隊」或冷卻中的話，就會無法清掉現在的能量導致「依鳴驚人」出招後「爆氣」，得不到技能的最大收益。

等待出招的精靈頭上會顯示招式名

高威力招式 VS 連出低能量招儲「拍組技能」（大絕）

玩家的大絕（拍組技能）是按玩家行動次數而不是使用的能量槽數量來累積，不論使用3格能量的強力攻擊還是1格能量的細技，都是同樣加1；而且不需要能量的輔助招式如特攻強化、傷藥等都可以累積拍組技能充能。因此除了每次都出2~3格能量的高威力招式外，大量使用輔助技能以及低能量招式以快速使出拍組技能也是一個有效戰術，特別是遊戲較早期這種打法往往更快過關（因為用大招往往會Overkill，等如浪費能量）。因為大部份時候用拍組技能都可以擊倒（至少重創）一個敵人，如果有一個敵人並非自己剋制的屬性，可以考慮以剋制其他敵人的低能量攻擊快速累積拍組技能，然後用拍組技能來對付並未克制的敵人；當然也要視乎對手和自己的隊伍而定。