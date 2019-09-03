《吹響吧！上低音號～誓言的終章～》電影香港上畫．入場撐京阿尼

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「京阿尼」《劇場版 吹響吧！上低音號 ～誓言的終章～》香港上映決定，這套以管樂團為主題的校園動畫，表面看來節奏慢、氣氛淡淡然，其實又熱血又感人；動漫迷9月19日一起入場，悼念京都動畫火災的25位死難者、為自己打打氣吧！

故事續接電視版第2季，北宇治高中管樂團去年成功進軍全日本管樂大賽。隨著3年級前輩畢業，4月起成為高二生的黃前久美子，跟三年級的加部友惠開始老鳥帶小鳥，尤其管樂團做出成績，新加入的一年級生特別多：看於正常其實問題多多的久石奏、孤獨離群鈴木美玲、希望與美玲做朋友的鈴木皋月、對私事三緘其口的月永求，都加入了低音部，性格本來就有點怕麻煩的久美子大感頭痛。

《吹響吧！上低音號～誓言的終章～》電影，香港區由新映動畫發行。（官方提供圖片）

Sunrise Festival、選拔賽、全國大賽，全新陣容的管樂部面對接二連三的難題，波瀾不斷、迎難而上。（新映動畫提供）

《吹響吧！上低音號～誓言的終章～》​官方定格照全放送，點擊自由下載

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《吹響吧！上低音號》本身已經是超感人青春劇，加上製作公司京都動畫因狂徒縱火，永遠失去25位珍貴的動畫製作人才，fans入場想必更加邊看邊哭吧。在這個每日都受挫折、壓抑得無法呼吸的日子，哭一場有助調節身心。

電影資料

原作：武田綾乃

監督：石原立也

劇本：花田十輝

人物設計：池田晶子

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

樂器設定：高橋博行

攝影監督：高尾一也

音響監督：鶴岡陽太

音樂：松田彬人

音樂制作：Lantis、Heart Company

音樂制作協助：洗足學園音樂大學

演奏協助：Freshman Wind Orchestra

音樂監修：大和田雅洋

動畫制作：京動動畫

演員：（配音）黑澤朋世、朝井彩加、豐田萌繪、安濟知佳、石谷春貴

語言：日語

字幕：繁體中文

片長：100分鐘

級別：I級

上映戲院：MCL 德福戲院、FESTIVAL GRAND CINEMA、康怡戲院、STAR CINEMA、MOVIE TOWN - 新城市廣場、MCL 長沙灣戲院、the sky（奧海城）、嘉禾 V WALK、StagE（屯門市廣場）、嘉禾黃埔、MY CINEMA YOHO MALL、PREMIERE ELEMENTS

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