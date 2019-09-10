【MHW ICEBORNE 攻略】新據點「月辰」新功能 & NPC位置詳細介紹

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】隨著資料片和新地圖推出，也開放了新的據點月辰，新據點在各方面都比既有據點星辰出色太多，已經不想再回去星辰了……以下就介紹月辰新功能以及各NPC位置：

以前的調查據點「星辰」雖然造型美觀，但是分成多層移動不便，Load機時間又長，以實用角度來說不太方便。ICEBORNE的新據點「月辰」就一改以上問題，地圖大小剛剛好移動和找NPC都更方便，讀碟時間也大大縮短（對未有SSD的獵人來說是一大恩惠）。另外月辰由大小到外觀加上有溫泉，有點讓人想起MHP3的村莊（ユクモ村 / 結雲村），回憶呀...

很有村莊感覺的新據點月辰

新功能：蒸汽機

簡單地說就是將燃料（礦石）換成消耗道具的功能，也可說是ICEBORNE的抽蛋機。玩法是投入燃料，然後猜測3個按鈕的順序，全部按對就有金獎可獲較稀有的道具如秘藥等，按錯也會有回復藥大等一般道具作報酬。

同時每按對一個按鈕（出現一次剔號）就會累積蒸汽，當蒸汽計量表充滿3次之後蒸汽機就會爆炸（不用怕，你的目的就是谷爆蒸汽機，還會有十分喜感的過場動畫），爆出大量道具。而玩家不用一口氣充滿蒸汽，即使中途離開已累積的蒸汽亦會保留，可以出去做任務、採集等到有時間再回去繼續抽蛋。

而按鈕的順序是無從推測，因此隨便亂按便可以。玩完第一次蒸汽機之後會增加按實R2自動按鈕（抽蛋）功能，以後按實R2就可以了。至於所需的燃燒會隨著玩家出任務而自動累積，也可以投入礦石作燃料，要「打爆」一次蒸汽機大概需要2000燃料。在Master級地圖中可以掘到專門用作燃料的龍脈碳，另外上位、下位的礦石也可以拿去當燃料（雖然性能極差，1個下位礦石只能換成1燃料，而抽一次蛋要10燃料），亦即Capcom提供一個方法讓玩家將以前的資源回收再利用，很有良心。

+ 9 + 8 + 7

蒸汽機送的道具非常不錯，有秘藥、大爆彈G、回復藥G、生命大粉塵、各種鎧玉等，都是玩家會大量使用的道具。而更重要是蒸汽機更有機會獲得天之龍人票據，可用來交換天鱗、咒玉等稀有素材（亦即Master版的金之龍人票），因此十分推薦玩家多多勤力掘礦玩蒸汽機。另外也可以獲得蒸汽票，用來製作蒸汽系列防具。

就算未玩到「爆氣」，本身的獎勵都很不錯，盡量投入燃料吧！

月辰據點NPC位置：

月辰的功能NPC位置十分集中，非常方便。最抵讚的地方是將隨從探險隊由小屋搬了出來，可以直接在據點裡面使用（終於！），不用再因為想放一次隨從探險隊又讀兩次碟了。

+ 11 + 10 + 9

月辰，稱得上真‧完美集會所

以前在星辰時總是不想去集會所，因為在集會所中除了出任務和換裝備就什麼都不能做，想要管理農場（植生研究所）或是強化裝備都要回去據點，然後又是漫長的讀機...不過來到新據點「月辰」，新集會所終於是真正的集會所，在月辰集會所裡面可以使用植生研究所、交易船、資源管理所（獎金及調查任務）、工房以及商店，有齊所有你需要的功能（唯一美中不足是沒有隨從探險隊，不過已令人很滿意了），最最最重要的是集會所裡有溫泉！終於可以叫齊獵人朋友「嚟集會浴所一房等了」，感動。

+ 12 + 11 + 10

為興祝有溫泉的新集會所開張，當然要再聽一次經典的《獵人之歌》！約齊人芒亨，嚟集會浴所一房等～個澡池輪流浸~