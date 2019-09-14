【TGS 2019】《魔物獵人 世界ICEBORNE》展場驚現實體「冰咒龍」

【TGS 2019】參觀《魔物獵人 世界：ICEBORNE》東京電玩展攤位，除了巨型實體「冰咒龍」設置，更有第一波追加魔物：金獅子」搶先實機試玩。

【TGS 2019】《魔物獵人 世界：ICEBORNE》在東京電玩展攤位有巨型實體「冰咒龍」設置，另外又有「第一波追加魔物：金獅子」搶先實機試玩，玩家得以事先設置的裝備挑戰極度好動、還會發怒變身變為金色狀態使出超強力嘴砲殺招。

《魔物獵人 世界：ICEBORNE》在東京電玩展設置第一波追加魔物「金獅子」搶先實機試玩。（Gamebase）

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《魔物獵人 世界：ICEBORNE》在東京電玩展設置第一波追加魔物「金獅子」搶先實機試玩。（Gamebase）

現場設置了主題魔物「冰咒龍」塑像以及獵人的套裝與斬擊斧，作為主打挑戰魔物「金獅子」在現場也可以看到巨大的塑像， 「金獅子」是《魔物獵人2》中初次登場，上半身為狒狒、下半身則為獅子的樣貌。

現場設置了主題魔物「冰咒龍」塑像以及獵人的套裝與斬擊斧。（Gamebase）

實際在鬥技場狩獵「金獅子」，依然保有初登場時的駭人嘴砲，而且傷害性極高，不管是落下還是揮拳面對試玩版的獵人裝備防禦力，都有一級瀕死的傷害。而且新增的束縛攻擊只能透過飛散果實與閃光彈來回擊，即使有五次貓車機會也不夠四個人使用，多人狀態下的狩獵，金獅子的目標會不斷變換，難以捉摸，而且進入發怒狀態的頻率極高，要使用爪攻擊精準抓到他的頭才能使其撞牆。

實際在鬥技場狩獵「金獅子」，依然保有初登場時的駭人嘴砲，而且傷害性極高。（《魔物獵人 世界：ICEBORNE》遊戲截圖）

CAPCOM正式確認，金獅子將隨著10月10日的大型免費更新正式參戰。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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