從《Wii Sports》到《RingFit》流汗吧！細數體感運動遊戲13年

最近大家收看結衣BB做運動，男的看得眉飛色舞，女的也有無限幻想：「只要買部Switch返來日日努力跟著做連動也可以變成結衣BB咁樣樣！」是否可以如願以償有待日後觀察，不過要打機Keep Fit其實早在很多年前已經可以開始，以運動元素結合家用遊戲並非今天的事，早在13年前已經啟動！

《Wii Sports》總銷量近一億

可以利用家用遊戲機做運動，一切始於2006年，任天堂以「Revolution」的開發代號推出體感遊戲主機Wii，利用機上兩個獨特設計的搖控Wiimote，配合附贈遊戲《Wii Sports》，讓玩家在家中感受進行運動項目的樂趣，玩家需要四肢擺動來打棒球打網球以及眾多種類運動。不過說實在《Wii Sports》跟真正運動甚或健身還是有點距離，最令人流汗的都只是當中的拳擊遊戲，當你嘗試超過一分鐘用全力揮拳的話，你會開始覺得成身汗。因為《Wii Sports》是跟Wii同綑發售，其銷量非常驚人，全球達到8,287萬套銷量，成為史上第四暢銷的遊戲，亦令全球開發廠商得知體感運動遊戲市場的龐大，大家都虎視眈眈。

各從其類非高強度

但正如上文提及，《Wii Sports》充其量都只是讓大家在家中感受做運動的樂趣，跟真正健身有一段距離，可以說這只是一款「混人運動元素」的遊戲，而不是「在遊戲中做運動」，真正帶領體感運動遊戲潮流的，是《Wii Fit》。2007年《Wii Fit》推出，附帶一塊平衡板，讓玩家站在上面做運動。遊戲主要分為四項健身運動，包括平衡遊戲、肌肉鍛鍊、有氧運動及瑜珈，大家能夠各從其類，而且各項體適能運動都不算高強度，讓大家做得開心又放心。

《Wii Fit》總銷量第三高

開發者稱《Wii Fit》的主要目的，是希望用家不是一對一的進行練習，而是「幫助全家一起鍛鍊的方式」。在香港，很多人都是買了後玩一段短時間便放了在一角，不過在日本以至歐美等地區卻是非常受歡迎，遊戲在2012年銷量已達2267萬，成為Wii總銷量第三高的非捆綁主機遊戲。為甚麼香港大熱不起來呢？相信跟香港人生活習慣有關，很多人心裡面也會想「沒有人搵支槍指住逼我做運動，就盡量養生啦～」，欠缺自律性的香港人很難每天開著Wii持之以恆做運動，說穿了就是二字記之曰：懶散。

《Shape Boxing》大戰《Fitness Boxing》

因為《Wii Sports》及《Wii Fit》的成功，很多第三廠商也嘗試向體感運動的方向開發遊戲。其中有兩款比較受歡迎，第一款是《Shape Boxing》，顧明思義就是透過打拳讓你搵返個「Shape」，這款遊戲要求玩家擁有高強度的運動量，從反應訓練到出拳練習，各式各樣的動作配合訓練課程，也有卡路里消耗評估，可說是非常專業，保證會打到身水身汗。早前Switch上推出的《Fitness Boxing》也有異曲同工之妙，而且判定更加準確，只要時機和力度稍有差池也可以偵測得到，較為可惜的是仍未可以準確判定上勾拳下勾拳直拳刺拳等不同的姿勢，否則跟著練人人也可以是泰臣。

大威代言《EA Sports Active》

另一款是《EA Sports Active》，遊戲不止在Wii，在Xbo360也有利用Kinet作體感推出過。標榜自己為一位虛擬的Personal Trainer，可以「透過Wii進行個人訓練，以30天改善身體」。遊戲除了支援《Wii Fit》的平衡板，更連同遊戲附送橡膠帶，讓用戶能夠把手掣固定在特定身體部位上來模擬各種運動項目。這個設計有點像現時《RingFit Adventure》的Legbend。另外，遊戲亦同捆一塊膠墊讓玩家進行一些力量訓練項目。這款遊戲在香港不算有很多人玩過，在歐美卻是很受歡迎，第二集更找來大威（Serena Williams）擔任代言人，跟著訓練人人也可以是大威。

任天堂以前《Wii Fit》只會找素人Model，到今次《RingFit Adventure》找來新垣結衣擔任代言人，推出數天YouTube已超過二百萬點擊率。（Nintendo）

獨毒肥宅睇結衣BB做

不過與其看大威做運動，我更愛看結衣BB做運動。從兩年前已經一直有聞樓梯響的「Nintendo Switch Fit」遊戲開發計劃，現在最終以《RingFit Adventure》姿態現身，今次任天堂更是超進化，從以前《Wii Fit》只會找素人Model，到今次找來無（男）人不愛的新垣結衣擔任代言人，即使是從來只愛打機不愛運動的獨毒肥宅甚或屋企無Switch的朋友也會找廣告視頻來看，推出數天YouTube已超過二百萬點擊率，結衣BB做運動就是好看，Kawaii～

Switch帶領進入新熱潮

透過結衣BB廣告我們得知如何利用一個設計非常特別的健身圈來進行運動。玩家只需利用一個Joy-Con插入健身圈（Ringcon)，再以另一個Joy-Con插入綁住大腿的腳帶（Legband），然後跟著螢幕上的運動少女做出各種平衝或體適能動作。遊戲設有健身冒險模式，讓玩家在一些冒險Mini Game過程中進行健身，如划艇獨木舟、馭龍飛行等，藉此增加趣味性。可以想像，遊戲在10月18日推出後將會大受歡迎，Switch將會再次帶領玩家進入一個全新的體感運動遊戲熱潮。

《RingFit Adventure》設有健身冒險模式，讓玩家在一些冒險Mini Game過程中進行健身，如划艇獨木舟、馭龍飛行等，藉此增加趣味性。（Nintendo）