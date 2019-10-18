《殭屍部隊：死亡戰爭4》正式公佈發售日期、各版本內容物資訊

《殭屍部隊：死亡戰爭4》 Zombie Army 4：Dead War 將於2020年2月4日正式在PS4、Xbox One以及PC等平台上發售。

代理商Game Source Entertainment宣佈，由Rebellion在早前的E3 2019內發表的《殭屍部隊：死亡戰爭4》 （Zombie Army 4：Dead War）遊戲，將於2020年2月4日正式在PS4、Xbox One以及PC等平台上發售。

遊戲背景

由威尼斯內各運河中的屍體，至克羅地亞動物園內充滿了致命的恐怖動植物；無論是嗜血的攀藤，又或者是造型極為荒誕的「喪屍化」坦克；更恐怖的是被擁有邪惡靈魂的敵人隨時召喚出來的喪屍群，你預備到這個充滿夢魘的歐洲南部執行任務了嗎？

故事發生在剛完結第二次世界大戰的歐洲南部。（《殭屍部隊：死亡戰爭4》遊戲截圖）

《殭屍部隊：死亡戰爭4》，以架空的1946年為時代背景，故事發生在剛完結第二次世界大戰的歐洲南部，在遊戲內除了面對一眾意想不到的喪屍外，更需要面對擁有納粹意志的強大喪屍軍團的進擊。在這款第三身射擊遊戲中，你不單單需要使用槍械去把喪屍趕盡殺絕，甚至需要跟它們進行埋身的肉搏戰。參與由四位菁英軍人所組成的滅屍小隊，大開殺戒的時間已經到了！

玩家需要面對擁有納粹意志的強大喪屍軍團的進擊。（《殭屍部隊：死亡戰爭4》遊戲截圖）

預購及各版本資訊

Rebellion亦公開了《殭屍部隊：死亡戰爭4》同步發售的3個不同版本，各版本都額外附送不同的獨家內容，令玩家得到最完整的遊戲體驗。

《殭屍部隊：死亡戰爭4》收藏版 此版本為限量版本，除了基本遊戲實體版光碟外，更有一些令人驚嘆的實體及數位內容，包括： ● 製作精緻的10英寸喪屍鯊魚雕像 ● 獨家收藏版包裝盒 ● 60頁的美術畫冊 ● 鐵製光碟盒 ● 數碼音樂精選集 ● 遊戲內用的「Undead Airman」角色人物包

《殭屍部隊：死亡戰爭4》超級豪華版 除了標準遊戲光碟外，更額外附送以下內容： ● 3個戰役等級 ● 4個全新人物角色包 ● 9款武器同捆包 ● 5款武器塗裝包 ● 4款角色裝備包

《殭屍部隊：死亡戰爭4》豪華版 為標準版的升級版本，包含以下內容： ● 遊戲內用的「Undead Airman」角色人物 ● 純金武器包 ● FG-24半自動步槍同捆包 ● 臥底「Karl」角色包

產品資訊 遊戲名稱：殭屍部隊：死亡戰爭4 （Zombie Army 4: Dead War） 開發商：Rebellion 遊戲類型：第三身射擊 對應平台：PlayStation®4 / Xbox One 發售日期：2020年02月04日 建議售價：待定 字幕：待定

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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