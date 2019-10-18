《殭屍部隊：死亡戰爭4》正式公佈發售日期、各版本內容物資訊

《殭屍部隊：死亡戰爭4》 Zombie Army 4：Dead War 將於2020年2月4日正式在PS4、Xbox One以及PC等平台上發售。
代理商Game Source Entertainment宣佈，由Rebellion在早前的E3 2019內發表的《殭屍部隊：死亡戰爭4》 （Zombie Army 4：Dead War）遊戲，將於2020年2月4日正式在PS4、Xbox One以及PC等平台上發售。
遊戲背景
由威尼斯內各運河中的屍體，至克羅地亞動物園內充滿了致命的恐怖動植物；無論是嗜血的攀藤，又或者是造型極為荒誕的「喪屍化」坦克；更恐怖的是被擁有邪惡靈魂的敵人隨時召喚出來的喪屍群，你預備到這個充滿夢魘的歐洲南部執行任務了嗎？
故事發生在剛完結第二次世界大戰的歐洲南部。（《殭屍部隊：死亡戰爭4》遊戲截圖）
《殭屍部隊：死亡戰爭4》，以架空的1946年為時代背景，故事發生在剛完結第二次世界大戰的歐洲南部，在遊戲內除了面對一眾意想不到的喪屍外，更需要面對擁有納粹意志的強大喪屍軍團的進擊。在這款第三身射擊遊戲中，你不單單需要使用槍械去把喪屍趕盡殺絕，甚至需要跟它們進行埋身的肉搏戰。參與由四位菁英軍人所組成的滅屍小隊，大開殺戒的時間已經到了！
玩家需要面對擁有納粹意志的強大喪屍軍團的進擊。（《殭屍部隊：死亡戰爭4》遊戲截圖）
預購及各版本資訊
Rebellion亦公開了《殭屍部隊：死亡戰爭4》同步發售的3個不同版本，各版本都額外附送不同的獨家內容，令玩家得到最完整的遊戲體驗。
《殭屍部隊：死亡戰爭4》收藏版
此版本為限量版本，除了基本遊戲實體版光碟外，更有一些令人驚嘆的實體及數位內容，包括：
● 製作精緻的10英寸喪屍鯊魚雕像
● 獨家收藏版包裝盒
● 60頁的美術畫冊
● 鐵製光碟盒
● 數碼音樂精選集
● 遊戲內用的「Undead Airman」角色人物包
《殭屍部隊：死亡戰爭4》超級豪華版
除了標準遊戲光碟外，更額外附送以下內容：
● 3個戰役等級
● 4個全新人物角色包
● 9款武器同捆包
● 5款武器塗裝包
● 4款角色裝備包
《殭屍部隊：死亡戰爭4》豪華版
為標準版的升級版本，包含以下內容：
● 遊戲內用的「Undead Airman」角色人物
● 純金武器包
● FG-24半自動步槍同捆包
● 臥底「Karl」角色包
產品資訊
遊戲名稱：殭屍部隊：死亡戰爭4 （Zombie Army 4: Dead War）
開發商：Rebellion
遊戲類型：第三身射擊
對應平台：PlayStation®4 / Xbox One
發售日期：2020年02月04日
建議售價：待定
字幕：待定
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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