【總統府大冒險】蔡英文推網上遊戲助選　輕鬆新穎風格吸年輕選票

蔡英文競選連任辦公室在日前宣布文字冒險遊戲《總統府大冒險》遊戲正式推出，這款《總統府大冒險》不僅能夠收集CG圖、擁有支線彩蛋劇情，甚至還有多結局以及隱藏要素，算是十分耐玩。另外，也能讓玩家可以在遊玩的過程中，共同體驗蔡英文執政過程的經歷。

首先映入眼簾的是遊戲的標題畫面，「什麼！台灣高中三年二班的我竟然掉入了異世界，而且還遇見了總統？」可以，這很輕小說。

標題畫面（《總統府大冒險》截圖）

主角是一名成績優異，但是唯有公民總是考不及格的高三生，這天是校外教學的日子「參觀總統府」，但因為早上遲到沒趕上遊覽車，而意外發現「另外一個」總統府入口，展開了奇幻的冒險旅程。

進入了「裏‧總統府」後，首先得接受管理者（主持人）的「國民大挑戰」，挑戰成功才能進入正式的總統府內。而挑戰一共分為三個關卡：「全民知識大學堂」、「魔藥煉製大挑戰」以及「台灣大事記挑戰」。

+ 3 + 2

成功通關後，經歷一番波折不但沒有回到總統府，竟然掉到了總統官邸，還由蔡英文總統親自迎接。為了回到總統府，需要先協助總統找到兩隻貓咪「蔡想想」、「蔡阿才」，回報任務進度後才能出發。

成功抵達總統府後並與班級會合歸隊，結束一天的參訪旅程，公民也順利地通過了。（全劇終）

《總統府大冒險》遊玩的時長大約為20分鐘，解謎互動的部分設計得很不錯，為了開啟CG圖以及找尋更多要素，可能還得再多玩幾次才能夠找到關鍵代碼來啟動隱藏劇情。

遊玩過程中意外解鎖隱藏角色：陳其邁副院長（《總統府大冒險》截圖）

結合ACG、遊戲形式的《總統府大冒險》，以輕鬆而生活化的方式來讓選民對蔡英文總統的執政過程有更進一步的了解，同時也吸引了年輕族群的關注。總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，《總統府大冒險》遊戲專案是由十來人的年輕團隊，結合動畫、音樂、設計、插畫、企劃、媒體等多項專業領域人才，與競選連任辦公室共同討論、完成這次作品，以展現出台灣的年輕、創意以及軟實力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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